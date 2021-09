Rugby Colorno, scoppia la polemica con la Fir per la gara col Viadana

Amarezza. Tanta, nel comunicato inviato dalla società Rugby Colorno 1975, preso atto che la FIR ha rettificato la data pattuita per la prima partita di Campionato Peroni Top10 2021/22, spostandola da domani a oggi, con la conseguenza che - nell'impossibilità di ricevere le autorizzazioni necessarie in tempo - le tribune laterali del campo centrale rimarranno chiuse al pubblico.

"La partita, in programma da calendario in data 25 settembre, vista la concomitanza con il match della Nazionale Femminile contro la Spagna, era stata rimandata su richiesta del Rugby Colorno a domenica 26 settembre.

Avuto il benestare del Rugby Viadana, FIR aveva provveduto a riprogrammare la partita in data 26 settembre, ore 16.00.

A questo punto la società Rugby Colorno iniziava la pratica amministrativa per ottenere il nulla osta da parte della Commissione Pubblici Spettacoli, nulla osta che sarebbe arrivato sabato 25 settembre a seguito di un sopralluogo dell’impianto.

Rugby Colorno comunicava anche che in occasione del match programmato per domenica 26 settembre, sarebbero state consegnate le Borse di Studio Filippo Cantoni, in particolare quella destinata ai ragazzi dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Il Presidente Federale Marzio Innocenti avrebbe consegnato tale Borsa di Studio.

Tutto procedeva come previsto fino a quando, in data 23 settembre, Viadana apprendeva dalla FIR che avrebbe dovuto disputare il secondo turno di Campionato venerdì 1 ottobre, anticipando il match di un giorno rispetto al calendario per rispettare il nuovo accordo preso dalla Federazione con Rai Sport.

Viadana allora tornava di diritto sui suoi passi per chiedere l’annullamento dell’iniziale posticipo del match con Colorno, chiedendo alla FIR di giocare sabato 25 settembre.

Colorno, ormai organizzata per giocare domenica 26 settembre e impossibilitata a espletare le pratiche burocratiche per garantire l’accessibilità alle tribune in soli due giorni, proponeva un nuovo posticipo alla prima data utile.

Viadana rifiutava tale proposta ottenendo dalla Federazione di giocare sabato 25 settembre.

Di qui l’obbligo per la Rugby Colorno di chiudere le tribune laterali per la partita di domani e limitare l’accesso a quella centrale a soli 200 spettatori.

La Rugby Colorno 1975 informa che raggiunti 200 spettatori, tra i quali verrà data precedenza ai tesserati Rugby Colorno, l’ingresso alla tribuna verrà rigorosamente chiuso.

Da tale provvedimento restano escluse la Club House e l’antistante giardino, di libero accesso dietro consumazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Ci scusiamo per eventuali disagi."