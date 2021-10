Il Leinster non lascia scampo alle Zebre

(p.t. 15-0) Marcatori: 3’ m Penny (5-0), 13’ m Larmour (10-0), 39’ Byrne A. (15-0); s.t. 43’ m Byrne E. tr Sexton (22-0), 46’ m Cronin tr Sexton (29-0), 49’ m Larmour tr Sexton (36-0), 64’ m Kelleher tr Sexton (43-0), 68’ m Bruno tr Pescetto (43-7) Leinster Rugby: O’Brien, Byrne A., Osborne (45’ Russell), Frawley, Larmour, Byrne H. (23’ Sexton), McGrath (Cap) (55’ McCarty), Ruddock, Penny (71’ Molony), Leavy (51’ Deegan), Baird, Toner, Ala’alatoa (51’ Healy), Cronin (51’ Kelleher), Byrne E. (51’ Dooley); All. Cullen Zebre Rugby Club: Trulla, Bruno, Cronjé, Lucchin, Bellini, Rizzi (58’ Licata), Casilio (65’ Palazzani), Giammarioli, Andreani (72’ Boni), Bianchi (48’ Pescetto), Zambonin, Stoian (62’ Sisi), Neculai (56’ Nocera), Fabiani (Cap) (56’ Ceciliani), Lovotti (56’ Fischetti); All. Bradley Arbitro: Sam Grove-White (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Peter Martin (Irish Rugby Football Union) e Oisin Quinn (Irish Rugby Football Union)

TMO: Neil Paterson (Scottish Rugby Union) Calciatori: Harry Byrne (Leinster Rugby) 0/2; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 0/1; Jonathan Sexton (Leinster Rugby) 4/5; Paolo Pescetto (Zebre Rugby Club) 1/1

Cartellini: 48’ cartellino giallo ad Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club)

Player of the match: Jonathan Sexton (Leinster Rugby)

Punti in classifica: Leinster Rugby 5, Zebre Rugby Club 0 Note: Cielo coperto. Temperatura 16°. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 10400. Esordio con le Zebre Rugby e nello United Rugby Championship per Luca Andreani ed Erich Cronjé.