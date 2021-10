Un grande Colorno batte il Calvisano

Il Colorno c'ha preso gusto. Dopo aver battuto Calvisano, squadra tra le favorite per lo scudetto, sul suo campo in Coppa Italia, oggi lo ha battuto in campionato al Màini per 21-16 al termine di una partita vivace che lancia il Colorno nella parte altissima della classifica. Primo tempo scandito dai calci piazzati di Andrea Buondonno e Hugo chiuso 6-6, secondo tempo nel quale il Calvisano mette il naso avanti ancora con Hugo, ma la spinta della maul manda a schiacciare Ferrara per il sorpasso sull'11-9. Poi il capolavoro: un'azione partita dalla linea dei ventidue difensivi porta in meta Andrea Buondonno su un reverse pass di Ferrara. Negli sgoccioli di partita la meta di Zanetti porta ai bresciani il punto di bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA rugby

colorno