Mbanda: "Ho il Covid ma sto bene"

Maxime Mbanda ha postato queste parole sul suo profilo Facebook: "Ad un anno di distanza posso dire che il mese di ottobre non mi sorride per niente.

Ovviamente non è paragonabile alla scorsa situazione ma questa volta il Coronavirus è arrivato anche dentro casa mia.

È difficile da accettare ma devo ringraziare il cielo che la mia famiglia stia bene e questo è l’importante al momento.

È ancora più straziante perché in questo momento sarei voluto essere insieme ai miei compagni di @italrugby a lottare per un posto per la maglia azzurra ma l’unica cosa che posso fare al momento è approfittare di questo periodo per godermi Leone, studiare e continuare ad allenarmi in casa per farmi trovare pronto quando sarà il momento.

Perché quel momento, se lo voglio davvero, probabilmente arriverà.

La vita ti mette sempre alla prova, supereremo anche questa!

Grazie mille a tutti per i messaggi! ❤️

