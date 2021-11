Ramiro Valdés Iribarren firma col Rugby Colorno

Zebre Rugby Club comunica di aver raggiunto un accordo col Rugby Colorno circa il trasferimento dell’atleta Ramiro Valdés Iribarren.

L’ex capitano dell’Argentina U20 rinforza la rosa della prima squadra biancorossa, essendo terminato il suo contratto con la franchigia federale.

Il giovane pilone destro alternerà in settimana le sessioni di allenamento alla Cittadella del Rugby di Parma con quelle al club colornese, mantenendo, laddove richiesto, la possibilità di scendere in campo col XV di coach Bradley nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup.

Il passaggio del 21enne originario di Cordoba al Rugby Colorno, uno degli oltre 100 club affiliati alla “Zebre Family”, si colloca nella più ampia cornice del positivo e proficuo rapporto di collaborazione che lega la franchigia federale alla vicina società parmense che milita nel massimo campionato italiano Peroni TOP10.

A Ramiro va un grande ringraziamento per il contributo dato alle Zebre in questo inizio di stagione ed un caloroso in bocca al lupo per i prossimi passi della sua carriera.