Colorno, quarta vittoria in sei partite

L'Hbs Colorno soffre più del previsto con la Lazio fanalino di coda, insegue per un'ora poi mette la freccia e coglie la vittoria 34-25 che vale il primo bonus mete stagionale grazie a quattro mete (due Koffi, Ferrara e Andrea Buondonno) in risposta a quella in apertura di Cozzi. Meglio la Lazio nel primo tempo, chiuso dagli ospiti sul 16-6. Il Colorno va in vantaggio per la prima volta al 56' (20-19), la seconda (27-22), al 65' è quella definitiva e in 13 uomini negli ultimi 7 minuti resiste agli assalti della Lazio.