Il presidente delle Zebre: "Chiusi in hotel per nostra scelta"

"Siamo chiusi in albergo a Cape Town, per nostra scelta. La città non è in lockdown, le persone interagiscono all’aperto e al chiuso. Grazie alla nostra scelta siamo tutti negativi, ma come ovvio il tempo è un fattore. Stiamo bene, siamo di buon umore ma fateci tornare". Lo scrive su Twitter Michele Dalai, presidente delle Zebre Rugby. La franchigia federale con sede a Parma è bloccata in Sudafrica dove avrebbe dovuto giocare oggi e sabato prossimo due gare valide per l’URC. Impegni cancellati a causa del peggioramento delle condizioni sanitarie locali dovuto alla nuova variante del Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA rugby

sebre