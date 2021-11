Il presidente delle Zebre: "Torniamo a casa! Partiamo oggi per Dublino"

"Le Zebre tornano a casa! Partiamo alle 12 da Cape Town, un charter insieme alle altre squadre URC bloccate in Sudafrica. Atterraggio a Dublino alle 22, i dettagli del viaggio ve li comunichiamo più tardi". Questo il Twit di Michele Dalai, presidente delle Zebre che ha annunciato il rientro della squadra in Europa dal Sudafrica.

E’ in partenza, da Città del Capo, un volo charter che riporterà a casa le Zebre e le altre squadre europee di rugby che si trovano in Sudafrica. Lo ha annunciato Michele Dalai, presidente della franchigia parmigiana. Il volo partirà a mezzogiorno e atterrerà a Dublino stasera intorno alle 22.

Le Zebre fanno parte dello United Rugby Championship, un campionato a cui partecipano squadre italiane (oltre alle Zebre il Benetton Treviso) e rappresentative di Irlanda, Scozia, Galles e Sudafrica. Le Zebre, insieme agli irlandesi Munster e ai gallesi Scarlets e Cardiff, erano in questi giorni in Sudafrica dove ieri e sabato prossimo avrebbero dovuto giocare due partite di campionato, che sono però state annullate dall’Urc per la situazione Covid nel paese.