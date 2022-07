Auto a zig zag sulla Massese a Tizzano: conducente ubriaco (6 volte oltre il limite). Denunciato e patente ritirata

Nel corso della nottata, durante i servizi di controllo dei carabinieri, i militari della stazione di Tizzano hanno notato, sulla strada statale 665, uno station wagon che procedeva a zig zag. Fermato il veicolo, è stato identificato il conducente: un 48enne. I sintomi di guida in stato di ebrezza c'erano tutti, ma l’alcoltest li ha, per cowì dire, quantificati: più di 3 g/l.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione prevista dall’articolo 186 del codice della strada con contestuale ritiro immediato della patente di guida e sequestro del veicolo ai fini della confisca.

I controlli disposti continueranno anche nelle prossime serate al fine di garantire una maggiore sicurezza soprattutto nei weekend e nelle ore serali.