Trovato un lavoratore "in nero": multato un locale di Tizzano

Controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma e nel territorio di Tizzano. Negli ultimi due giorni, nell'ambito di un'intensa attività, sono stati controllati complessivamente 120 veicoli e oltre 200 persone.

I carabinieri di Tizzano Val Parma e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma hanno svolto un controllo straordinario del territorio del paese appenninico, incentrato soprattutto sulla verifica del rispetto delle norme poste a tutela della libertà e dignità dei lavoratori. Effettuate verifiche in diversi esercizi pubblici: uno è stato multato perché un lavoratore non era stato assunto regolarmente e perché non era stato redatto il Documento valutazione rischi.

Complessivamente sono state segnalate all’autorità prefettizia come "assuntori di stupefacenti" 8 persone fra i 17 e i 42 anni. Sono state fatte anche diverse multe per infrazioni al Codice della Strada, dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza - obbligatorie anche nei sedili posteriori - all’inosservanza delle norme sulla velocità.