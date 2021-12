Consegnate le Stelle dello sport di Torrile: guarda tutti i premiati - Foto

Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, tornano a brillare le Stelle dello Sport di Torrile, gli "oscar" conferiti dall’amministrazione agli atleti del territorio che si sono distinti durante l’anno nelle varie discipline. L’edizione 2021, ospitata nel salone del Circolo Il Portico, non ha purtroppo potuto essere il tradizionale e gioioso "assembramento" di sportivi di tutte le età - mancando giocoforza all’appello i gruppi di calcio, volley, ciclismo e judo - ma, pur svolgendosi a ranghi ridotti, la festa torrilese ha fatto guardare al prossimo futuro con un pizzico di ottimismo in più.

Ecco i premiati della serata:

MARCO MICHELI

Allenatore della nazionale della Gran Bretagna di tiro a volo. Vincitore del bronzo olimpico a Tokyo 2020 con l’atleta Matthew Coward Holley.

MARCO ZIVERI DEL PODIUM NUOTO PARMA

Vincitore di diverse medaglie alle finali regionali di categoria vasca corta di Riccione ad aprile e luglio 2021.

DANIELE GABBI

Riconoscimento per merito sportivo per i risultati ottenuti nel biliardo.

Secondo ai play off di Castelvolturno con accesso ai primi 32 nazionali d’Italia.

ASD GINNASTICA LONGONI

Chiara Palù (terza classificata al campionato italiano Csen ginnastica artistica 2021 Allieve A)

Corinne Spaggiari (terza classificata al campionato italiano Csen Eccellenza categoria Senior 2 di ginnastica artistica a San Giorgio e vicecampionessa italiana nella categoria Ld3 Senior 2 a Rimini).

TORRILE RUNNING TEAM

Emanuela Pagan e Silvia Gennari (campionesse regionali Fidal 1500m e 5000 m in pista);

Marzia Frattini (seconda nei 1500 metri regionali Fidal in pista e terza nei 5000 metri regionali Fidal in pista);

Costantino Guareschi (campione provinciale Csi Open mezza maratona);

Paolo Bucci (69 anni, finisher alla Milano-Sanremo 287 km in 52 ore in semiautosufficienza e senza assistenza).

POLISPORTIVA TORRILE

Edoardo Raschi (campione regionale su strada categoria Esordienti secondo anno 2007);

Franco Cazzarò (campione regionale Omnium su pista categoria Allievi 2006);

Giacomo Cannizzaro (campione regionale inseguimento a squadre su pista, categoria Allievi 2005);

Cristian Cappuccilli (campione regionale inseguimento a squadre).

ASD ATLETICA INTERFLUMINA

Cristian Greci per meriti sportivi per la partecipazione ai campionati italiani Elite di Orienteering.

ASD LA FARNESE TORRILESE

Premio alla società per meriti sportivi ed attività svolta. Prima società di pesca sportiva in tutto il parmense.

TENNIS TAVOLO

Filippo Giuliani: bronzo ai campionati italiani veterani singolare over 50-60 maschile;

Lucia Banchetti: campionessa regionale singolare quinta categoria femminile;

Gilberto Sernesi: campione regionale ragazzi maschile.

Durante la serata sono stati assegnati anche due premi speciali: a Gianni Conti (alla memoria) e all'assessore Giorgio Faelli per l'attività svolta per decenni al fianco delle società sportive del territorio