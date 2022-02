Senso unico alternato sulla nuova variante di Viarolo

La Provincia di Parma, Servizio Viabilità, comunica che verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri, lungo la Nuova Variante di Viarolo –Strada provinciale 10 di Cremona, sia nella corsia in direzione Trecasali sia nella corsia in direzione Parma, da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022 nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 19.

La misura si è resa necessaria per consentire all’Impresa Pizzarotti Spa di procedere con interventi aggiuntivi di installazione della segnaletica verticale nell’ambito dei lavori Tibre; poiché per l’esecuzione di tali lavorazioni occorre occupare parte di carreggiata stradale, occorre di conseguenza istituire un senso unico alternato.