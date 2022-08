Torrile, borse di studio per gli studenti meritevoli

È aperto il bando per l'assegnazione delle borse di studio comunali agli studenti residenti per l'anno scolastico 2021-22, ossia le borse di studio che, da anni, l’Amministrazione Comunale di Torrile assegna agli studenti che si siano distinti nell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado (scuola media) e di II grado (superiori) o che abbiano conseguito la laurea magistrale l’anno precedente l’indizione del bando di concorso. Un progetto, quello delle borse di studio, quest’anno possibile grazie ad un'importante donazione da parte de “Il Bersò”, azienda con sede in via Cabassa a San Polo di Torrile che dal 2002 progetta, costruisce ed installa pergolati e porticati in legno personalizzati.

“La generosità dell’azienda Il Bersò - commenta Alessandro Fadda, sindaco di Torrile - ci permette, in un periodo di ristrettezze economiche aggravato ulteriormente dalla guerra e dall'impennata dei costi energetici, di riconoscere pubblicamente l’impegno dei nostri ragazzi e ragazze a scuola e all’università. Come Comune destiniamo tante risorse economiche alla scuola fornendo servizi di grande valore come il Cpe, il Centro pomeridiano extrascolastico, e contribuendo ad un’offerta formativa di alto livello tanto che, ogni anno, l’Istituto comprensivo di Torrile accoglie circa 150 studenti in arrivo da fuori comune”.

“Siamo un’azienda che ama investire sul territorio in cui opera - commenta Alessandro Galli, socio de Il Bersò - restituendo in questo modo una parte del valore, in termini di conoscenze e professionalità, che da vent’anni Torrile e le zone limitrofe offrono alla nostra attività. L’assegnazione delle borse di studio permette di premiare il merito dei ragazzi, ma è anche uno stimolo per tutti i giovani studenti che possono così trovare un riscontro a quelli che sono i loro sforzi sul piano formativo. La nostra filosofia aziendale, del resto, si basa fermamente sul riconoscimento del merito e sulla valorizzazione dei giovani”.

I requisiti per essere ammessi sono quelli di aver conseguito i punteggi di: 10/10 o 10/10 con lode all’ultimo anno della scuola secondaria di I grado; 100/100 o 100/100 con lode relativamente all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado; 110 o 110 con lode relativamente al conseguimento del diploma di laurea magistrale nell’anno precedente l’indizione del bando di concorso.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Torrile a questo link: https://www.comune.torrile.pr.it/notizie/borse-di-studio-comunali-studenti-meritevoli. La domanda di partecipazione al bando pubblico di concorso, sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale oppure, in caso di maggiore età dagli studenti interessati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrile, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 settembre 2022 con una delle seguenti modalità: direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrile; a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it