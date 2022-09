L'autore dell'incendio a Torrile è un 12enne che con degli amici voleva allontanare le zanzare con il fumo

Individuato e segnalato, alla Procura dei Minori di Bologna, dai carabinieri della stazione di Colorno l’autore dell’incendio a Torrile. Il tutto avviene la sera del 31 agosto, intorno alle 21.30 quando, diverse chiamate al 112 della Compagnia di Fidenza, segnalano delle fiamme all’interno del parco “Alberi Felici” di Via Silone. I primi accertamenti fanno subito desumere che la natura sia di natura dolosa. Il giorno successivo viene presentata denuncia a carico di ignoti ai Carabinieri di Colorno. Pochi giorni dopo un 12enne, che si è reso conto della gravità del gesto compiuto, ha confessato il tutto ai genitori che, si sono presentati alle competenti autorità per spiegare quanto raccontato dal figlio. Da quanto accertato alcuni ragazzi minorenni, tra cui il 12enne, volevano creare del fumo per allontanare le zanzare ma le fiamme si sono propagate velocemente distruggendo la giostra.