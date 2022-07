A1, coda tra Parma e Terre di Canossa dopo un incidente

Dai 9 km di coda alle 9 di questa mattina tra Piacenza e Fidenza, alla coda che si registra dalle 12.15 circa tra Parma e Terre di Canossa. Non c'è pace oggi per chi viaggia sull'A1 in direzione Napoli nel tratto che comprende il Parmense. Due gli incidenti che hanno richiesto la necessità di soccorsi e di spostamento dei veicoli, fortunatamente entrambi senza feriti gravi.