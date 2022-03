Vandali al parco Prada: distrutte due nuove targhe

Due targhe danneggiate e un atto che colpisce al cuore la comunità di Traversetolo. L’episodio è stato scoperto ieri mattina: qualcuno ha vandalizzato le due targhe che si trovano nel parco Armando Prada, una dedicata all’ex amministratore, presidente della Croce Azzurra e promotore del gemellaggio con la comunità di Majano; l’altra targa simboleggia proprio il legame con il paese friulano ed è dedicata alla memoria di Silvano Del Pin, sostenitore del gemellaggio tra le due comunità, scomparso nei mesi scorsi e grande amico di Prada.



Entrambe le targhe erano state posizionate per volere degli Amici di Armando e Silvano nei mesi scorsi, a novembre, in occasione della Fiera di San Martino e della visita delle delegazione di Majano, durante una toccante cerimonia che aveva visto anche la piantumazione di un albero in memoria a Del Pin, per ricordare la loro grande amicizia.

«La targa intitolata a Prada è stata strappata dal supporto in legno ma è rimasta nella sua posizione, quella dedicata a Del Pin è completamente distrutta, illeggibile – commenta amaramente il sindaco Simone Dall’Orto, che nel pomeriggio ha immediatamente fatto la segnalazione alle autorità competenti di quanto avvenuto -. Posso solo esprimere la dura e ferma condanna per quello che è sicuramente un atto vandalico. Il gesto compiuto denota una mancanza di rispetto molto grave nei confronti di due persone che non ci sono più. Non comprendo il gusto di un simile comportamento. L’appello, come già detto più volte, è rivolto a chiunque possa aver visto qualcosa – conclude il sindaco -, perché si rivolga alle autorità competenti per risalire ai colpevoli di quanto accaduto». M.C.P.