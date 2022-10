Traversetolo, denunciato un marocchino che aveva rubato una bici da 7mila euro

I carabinieri di Traversetolo hanno individuato il responsabile di un furto in abitazione avvenuto in paese ai danni di un 40enne. L’autore identificato in 52enne cittadino marocchino con diversi precedenti di polizia, è riuscito, dopo aver scardinato una finestra ed i portelloni del garage ad entrare in casa ed a portare via una bicicletta del valore di circa 7 mila euro. I militari effettuato il sopralluogo hanno repertato diverse tracce ematiche rese inservibili, in quanto l’autore ha avuto l’accortezza di diluirle con del detersivo.

Dall’attività d’indagine è stata individuata l’autovettura, immortalata nelle riprese del sistema di videosorveglianza, anch’essa oggetto di altro furto con cui il 52enne ha raggiunto il paese. L’ autovettura pochi giorni dopo era nuovamente in zona, forse per compiere altri furti, ed è stata bloccata dopo un inseguimento e l’autista riconosciuto quale autore del furto nell’abitazione e pertanto denunciato.