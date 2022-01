Tipologia Corsi

"Let's follow up with english", corso di inglese Al Centro Culturale

Dal 16 Febbraio 2022 - 18:30 Al 11 Maggio 2022 - 20:00 Località Langhirano

Prezzo € 90 + € 20 tassa di iscrizione

UTC "Let's follow up with english", corso di inglese Via Cesare Battisti, 20, 43013 Langhirano PR, Italia

Proseguono i corsi dell'Università Popolare con il corso d'inglese "Let's follow up with english!" da mercoledì 16 febbraio al Centro Culturale di Langhirano (Via C. Battisti n.20) dalle ore 18.30 alle 20, n. 12 lezioni, costo € 90 + € 20 tassa di iscrizione.



Il corso (elementare liv. 2) intende arricchire la conoscenza della lingua inglese sviluppando le quattro capacità comunicative: scrittura, lettura, ascolto e parlato. Per iscrizioni e info: Centro Culturale 0521351352