“Il Presidente”, Marco Damilano presenta il suo libro all'Università di Parma

Proprio nei giorni in cui si elegge il prossimo Presidente della Repubblica, il direttore de “L’Espresso” Marco Damilano arriva all’Università di Parma a presentare il suo ultimo libro, intitolato appunto Il Presidente (Ed. La nave di Teseo).

L’appuntamento è per lunedì 31 gennaio alle 14.30 nell’Aula dei Filosofi della sede Centrale dell’Ateneo, e costituisce l’inaugurazione del corso Cittadinanza e Costituzione tenuto dal docente Antonio D’Aloia. Dopo i saluti istituzionali del Rettore Paolo Andrei, con l’autore discuteranno Antonio D’Aloia, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Parma, e Guglielmo Agolino, dottorando di ricerca.

L’incontro sarà un’occasione anche per commentare l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica e per riflettere sul ruolo che il “nuovo” Presidente avrà nei prossimi sette anni.

L’accesso e la partecipazione saranno consentiti nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, con Green Pass rafforzato (Super Green Pass). Per riservare il posto e garantirsi la partecipazione, è consigliata la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo elena.scalcon@unipr.it.

Sarà possibile seguire l’evento anche on line, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, al link https://bit.ly/3IGXFnj

L’incontro inaugura il corso Cittadinanza e Costituzione 2021-22, rivolto alle studentesse e agli studenti di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo di Parma interessate/i ad approfondire i contenuti della nostra Carta costituzionale e il funzionamento delle nostre Istituzioni democratiche, e si inserisce nell’ambito del ciclo di seminari L’emergenza in Democrazia. La Democrazia in emergenza. Questioni e problematiche aperte del XXI secolo, tenuti all’interno del corso. Attraverso la presentazione di libri, il ciclo intende discutere sulle trasformazioni delle democrazie contemporanee e riflettere su alcune questioni aperte, come le nuove dinamiche economiche, il progresso tecnologico, il ruolo dei capi di Stato e di governo nella contemporaneità, le disuguaglianze economico-sociali e di genere, le trasformazioni della rappresentanza democratica in un tempo di trasformazione/crisi dei partiti politici.

Info: elena.scalcon@unipr.it