Fumetti, mostra aperta fino a domenica

Ultimi giorni per gli appassionati di fumetti che potranno visitare la mostra alla biblioteca Leoni sino a domenica. In mostra anche le copertine dei numeri uno dei fumetti più famosi sia di casa nostra che di oltre oceano, dal Giappone all’Argentina agli Stati Uniti. In esposizione anche alcune preziose prime edizioni di fumetti, per la gioia di appassionati del settore e di ragazzi e adulti.