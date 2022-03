«Promenade des dames», concerto d'arpa sabato 12 marzo

In occasione della Giornata internazionale delle Donne sabato 12 marzo alle 17.30, nella sala consiglio della Corte Agresti, l’arpista Alessandra Ziveri proporrà il concerto per arpa, a ingresso gratuito, «Promenade des dames», una passeggiata nel mondo della composizione al femminile per arpa.

Saranno proposti brani di vario genere, in modo che ogni spettatore e spettatrice possa rispecchiarsi al meglio.

In particolare, nell’eseguire musiche scritte da donne, tra cui Germaine Tailleferre e Louise Charpentier, Ziveri renderà omaggio a quelle compositrici che molto hanno dovuto fare per essere ammesse in un mondo, quello della composizione, per troppi anni riservato solo agli uomini.