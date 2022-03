Arcipelago dei suoni violoncello e contrabasso

Si terrà a Teatro Due domenica 3 aprile alle ore 11.00 il secondo appuntamento de L’arcipelago dei suoni, epopea a puntate prodotta da Fondazione Teatro Due e da La Toscanini alla scoperta degli strumenti musicali, un’avventura scritta da Francesco Bianchi che prende “in prestito” l’atmosfera fantasy per esplorare la grande musica, selezionata da Giulia Bassi.

Rivolta ai più piccoli per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le “meraviglie” di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca, l’iniziativa delle due Fondazioni cittadine narra le vicende del protagonista Arturo, un giovane ragazzo interpretato da Simone Tangolo, che intraprende un curioso viaggio per salvare la sua città dal mostro Rugmor che mangia i suoni e produce rumori assordanti. Suo obiettivo è radunare una compagnia di eroi che lo aiutino a sconfiggere il mostro e a ridare felicità agli abitanti.

Dopo aver aggiunto alla compagnia la principessa Violino e la sua dama Viola, prosegue il viaggio di Arturo per reclutare Il Violoncello e il Contrabbasso, interpretati da Massimiliano Sbarsi e Luca Cicolella.

Siamo in un grande castello, pieno di sale riccamente arredate. C'è un'aria di festa. Proprio così: Arturo si trova alla corte di due re molto importanti, e molto pomposi. Il re Violoncello e il re Contrabbasso, infatti, non solo passano il tempo a disquisire su chi sia il più potente e il più "umano", ma hanno anche pochissima voglia di muoversi e di impegnarsi per qualcun altro. Vogliono solo chiacchierare, divertirsi e sfoggiare la loro grande mondanità. Sono molto eleganti, molto formali, e adorano rilassarsi e fare un sacco di scherzi: come farà il nostro eroe a sfuggire alle loro furbe trovate? Ma soprattutto, riuscirà a superare la loro pigrizia e a convincerli ad unirsi a lui nella lotta contro Rugmor?

Le musiche celeberrime di Bach, Pachelbel, Rossini, Saint Saens, Astor Piazzolla sono interpretate da Fabio Gaddoni violoncello e Antonio Mercurio contrabbasso, con la partecipazione del Trio d’archi La TOSCANINI composto da Daniele Ruzza, Camilla Mazzanti (violini)e Diego Spagnoli (viola).

I prossimi appuntamenti alla scoperta degli strumenti musicali non ancora incontrati si terranno al Teatro Due il 23 aprile e alla Toscanini il 14, 22, 29 maggio e il 20 giugno, prima della sfida finale con L’Orchestra al gran completo in Arena Shakespeare il 26 giugno.

Arcipelago dei Suoni è realizzato con il sostegno di Parmalat, sponsor unico Educational per la Stagione 2021/2022 de La Toscanini.

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie del La Toscanini e di Fondazione Teatro Due. Informazioni e biglietteria: Tel 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org Informazioni: www.teatrodue.org – www.latoscanini.it