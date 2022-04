L'onda sullla baia: San Francisco: Sound, Poeti & Silicon Valley

San Francisco, la psichedelia, il flowerpower, un epoca di sogni infranti e utopistici ma, anche, se non soprattutto uno stile di vita. E, allora, il magico incrocio Haight-Ashbury tra le note dei Grateful Dead, dei Jefferson Airplane, di Janis Joplin e dei tanti artisti che hanno caratterizzato il più bel sogno americano.

Ne parleranno sabato 9 aprile alle ore 18.00 Aldo Pedron e Maurizio Galli, autori del volume edito da Arcana Edizioni dal titolo “L’ONDA SULLA BAIA – San Francisco: Sound, Poeti & Silicon Valley”. L’incontro con il pubblico, voluto da Roberto Ceresini e moderato da Antonio Boschi con Pierangelo Pettenati cercherà di entrare nei meandri e nelle storie raccontate nel libro. Per chi ha voglia di rivivere le emozioni di quei favolosi anni Sessanta, che mai più torneranno. Un evento organizzato da A-Z Blues con Mondadori Bookstore e #emc2, in collaborazione con Rootsway.

Ingresso libero con super green pass fino ad esaurimento posti disponibili; mascherina obbligatoria