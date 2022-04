Itinerari Urbani: tocca al San Leonardo

Il giorno sabato 23 aprile 2022 alle ore 17 a Parma verrà riproposto Itinerari Urbani - Quartiere San Leonardo, la passeggiata poetica di Musei Urbani all’interno del Quartiere San Leonardo di Parma a cura di Beatrice Baruffini, Yele Canali, Jessica Graiani, Riccardo Reina, in collaborazione con Associazione Micro Macro. La partenza sarà dal Laboratorio Famiglia S. Martino, Via San Leonardo, 47 [25 partecipanti - prenotazione obbligatoria. Per partecipare all’evento è possibile prenotarsi via mail info@museiurbani.it o messaggi / WhatsApp 3806966012. Musei Urbani è un progetto collettivo, finalizzato alla salvaguardia e alla condivisione della storia civile e sociale della città di Parma attraverso la realizzazione di un museo diffuso, senza mura e di comunità, per stimolare curiosità verso la storia della propria città, capire meglio il proprio territorio e mettere al centro le persone che lo abitano. Il progetto si sviluppa attraverso azioni multidisciplinari di carattere principalmente storico, antropologico e artistico ed è nato nel 2020 nell’ambito del bando Think Big attraverso la fusione di due progetti Mu.Di.Co. - Museo Diffuso di Comunità e Mu.Se.Mu. - Museo Senza Mura. Il progetto Musei Urbani è stato realizzato grazie a ThinkBig la chiamata di idee promossa da Fondazione Cariparma e Libera Università dell’Educare per promuovere la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo locale. Musei Urbani è realizzato da Culture Diffuse Srl Impresa Sociale e Associazione Malerba e collabora con Centro Studi Movimenti Parma, Associazione Micro Macro, Kwa-Dunia, Migrantour Parma, Tangram - cantieri creativi di comunità, Al Balcòn e Alarice Collage.