Little Taver and His Crazy Alligators + Ape Regina Drag Queen

L’irrefrenabile Little Taver torna al Fuori Orario venerdì 22 alle 22,30 con per uno spettacolo senza tempo e una shakerata di vitalità. La sezione ritmica marcatamente rock’n’roll con l’aggiunta di fiati “swing style” conferiscono una verve unica agli arrangiamenti. Questi sono i Crazy Alligators di Little Taver, che confezionano uno show dedicato ai cantanti-urlatori degli anni sessanta, gli irriverenti Celentano, Gaber, Ghigo Agosti, Clem Sacco e Little Tony che, con il loro atteggiamento ispirato ai grandi artisti americani come Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard, hanno prima turbato e poi movimentato la scena musicale italiana. Con Little Taver, sul palco del locale gestito dal circolo Arci B-side ci saranno anche il “maggiordomo” Trixy e Ape Regina Regina Drag Queen. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci. Per informazioni: Facebook.com/FuoriOrariofficial