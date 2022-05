Concerto lirico, organo rinnovato

Rimesso in funzione, a Busseto, l’organo dell’oratorio della Santissima Trinità. Per l’occasione, domani alle 18.30, il coro dell’Opera di Parma proporrà un concerto lirico, «Notte Verdi 2022» proprio in occasione della rimessa in funzione dell’organo, con brani di Mozart, Verdi e Caccini. Inoltre il maestro Dino Rizzo presenterà due brani per solo organo. Interverrà anche il soprano Silvana Froli mentre a presentare sarà Ilaria Notari. Il parroco don Luigi Guglielmoni ha tenuto a esprimere riconoscenza al Lions Club «Giuseppe Verdi» di Busseto, che si è preso a cuore la rimessa in funzione dell’organo.