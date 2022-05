Tana di Grogh, giochi, feste e laboratori

Giochi all’aperto, laboratori e tanto altro ancora alla «Tana di Grogh» di piazza Pertini. Si parte domani alle 16,30 con il torneo di giochi riservato ai piccolissimi da 3 a 5 anni e la settimana successiva, sempre di mercoledì e alla stessa ora, sarà la volta dei bimbi da 6 a 10 anni. Gli adolescenti, invece, potranno divertirsi insieme con i laboratori del martedì, in programma per il 10 maggio. Il 18 maggio, meteo permettendo, la piazza si vestirà da festa per accogliere bambini e ragazzi di tutte le età accomunati dalla voglia di divertirsi e stare in compagnia. Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria al numero 334/6460800.