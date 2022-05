Three for Jazz domenica alla pieve

Domenica alle 17,30 la musica jazz animerà la pieve romanica di Castelguelfo. Grazie all’impegno dell’associazione Amici di Castelguelfo, ai volontari della parrocchia di Pontetaro, all’associazione Famiglia aperta, al contributo della ditta Azzali e al patrocinio del Comune di Fontevivo, si esibirà il trio Three for Jazz (Paolo De Matteis al pianoforte, Gregorio Ferrarese al contrabbasso ed Elena Rosselli alla voce), nel concerto «Jar of Jazz – Racconti di Musica e Vita». Ingresso gratuito, possibile fino ad esaurimento dei posti a sedere.