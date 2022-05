A Zibello torna in scena il culatello

Polesine Zibello Dal 2 al 5 giugno Zibello ospita la 35ª edizione della Festa del culatello, che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Gli stand gastronomici apriranno fin dalle 19; giovedì, sabato e domenica anche a pranzo. Si potranno gustare anche tagliatelle al culatello e gnocchetti allo strolghino.

Giovedì apertura del mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica nell’ex convento dei Padri Domenicani, dove si potranno visitare l’esposizione di moto d’epoca, quella di un grande plastico ferroviario e la mostra di foto «I Silenzi del Po» dell’Eremita del Po, Paolo Panni. Alle 16.30, spettacolo musicale con la Lb band. Dalle 21.30, si balla sulla pista d’acciaio con l’orchestra Bagutti.

Venerdì 3 spettacolo musicale giovanile, dalle 22, con Matt Bann e Cubino Voice mentre sabato 4, dalle 21.30, ad esibirsi darà l’orchestra I Soleado. Domenica 5, infine, alle 10, apertura del mercato della terra e del November Porc. Alle 16.30, pomeriggio musicale con Francesco Nizzoli, attrazioni per i più piccoli, itinerari in carrozza e, alle 21.30, serata danzante su pista in acciaio con l’orchestra Daniele Cordani.