Il prof più amato della tv a Fontanellato

Andrea Maggi, il professore più amato della tv, sarà protagonista del secondo appuntamento di Musica in Castello sabato prossimo 18 giugno. Intervistato da Massimo Cervelli, voce di Radio2 Rai, per Libri in Castello, Maggi presenterà il suo ultimo libro “Storia di amore e di rabbia” e, naturalmente, non mancheranno aneddoti sul docu-reality che lo ha reso celebre: “Il Collegio”. Silvia Olari, intratterrà il pubblico con intermezzi musicali. Andrea Maggi giornalista, scrittore e insegnante, ha debuttato in tv nel ruolo di insegnante di italiano e latino (e in seguito educazione civica) nel docu-reality show di Rai2 “Il Collegio”. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Avis Fontanellato, è alle 21.30 nel Cortile Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato. L’ingresso è libero, è possibile fare un’offerta a Dinamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Comunale.

Info: 348.1234317; www.musicaincastello.it