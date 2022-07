Raduno di camion per beneficenza

Felino Nell’area situata dietro al centro commerciale domani e domenica si terrà un’importante manifestazione benefica: la 16ª edizione del raduno di camion per aiutare l’associazione «Noi per loro», che sostiene i giovani del centro oncologico e le loro famiglie, aiutando quelle che vengono da località lontane offrendo loro ospitalità, ed aiutando anche il personale medico.

Il raduno in passato si svolgeva a Collecchio, ma quest’anno gli organizzatori l'hanno portata a Felino.

Si parte domani quando, a partire dalle 15, inizieranno ad arrivare nell'area i primi camion, senza creare intralci al traffico. In serata apriranno i battenti gli stand gastronomici e si potrà cenare gustando varie prelibatezze compresa la pizza per i più giovani.

La serata sarà allietata musicalmente dal gruppo Giordy Rock Band. Domenica sarà la giornata clou con la sfilata di una quarantina di camion che partiranno da Felino per raggiungere il parcheggio del PalaSport di Parma dove saranno presenti i bambini del centro oncologico, accompagnati da genitori e infermieri.

I piccoli saliranno sui mezzi per sfilare per le vie di Parma sino raggiungere il centro commerciale Eurosia in via Traversetolo. In quell’area ci sarà un momento di festa per i bambini e verso il mezzogiorno la bella comitiva si rimetterà in moto per fare ritorno a Felino dove si terrà un momento conviviale. Nel pomeriggio verranno organizzati giochi per i bambini e successivamente in pullman i bambini faranno ritorno a Parma nel reparto che li ospita e presta loro le cure del caso. A Felino la festa proseguirà con la musica sino al tardo pomeriggio.