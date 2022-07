Best of Guitar, un omaggio alla musica dei Beatles

Questa sera a Colorno serata all’insegna dei Beatles e della chitarra. Torna, infatti, alle 21,30 nel parco della Reggia il concerto-evento «Best of guitar», organizzato da Bi&Bi eventi in collaborazione con il Comune. Sul palco, si alterneranno quattro «big» della chitarra: Luca Colombo (un volto noto non solo agli amanti della musica leggera perché spesso inquadrato fra i componenti dell'orchestra in moti Festival di Sanremo), Andrea Cervetto, Massimo Varini ed Enrico Zapparoli, accompagnati dalla band The Mullers e dalle voci di Andrea Cervetto e Cristiana Conte. Il costo del biglietto è 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 10 anni è di 5. Il biglietto è acquistabile la sera stessa in biglietteria o online su ciaotickets.com.