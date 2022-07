Il Torcularia Book Festival prosegue per tutto il weekend. Questa sera l’appuntamento è alle 18 con la giornalista Barbara Schiavulli, dialogo sul tema “Afghanistan, il paese senza donne”; alle 21 con la Lectio Magistralis in Letteratura di Piero Dorfles, dal titolo “Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita”. Per maggiori info: https://torculariabookfestival.com/ Prenotazione e acquisto biglietti: https://bit.ly/3OCDFG1 In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale di Langhirano.