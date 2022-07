Dall’Alabastro allo Zenzero

In una suggestiva atmosfera, sospesa nel tempo, il mercatino di artigianato artistico e prodotti naturali e biologici animerà le vie del Borgo, dove troveranno posto anche spettacoli musicali e animazione per bambini. Venerdì 15 luglio spazio al Bollaio matto e al poliedrico duo Rumba pesa. Sabato 16 luglio andranno in scena il Mago Luca e il quintetto degli Ottoni matildici. Entrambe le serate saranno animate da Energia Ludica con ludoteca dei giochi tradizionali e delle trottola (dalle ore 20,30). Per tutta la durata della festa saranno attivi punti di ristoro per tutti i palati! Venerdì 15 luglio alle ore 20,30 presso il Palazzo Civico di Montechiarugolo si terrà l’inaugurazione della Mostra Fotografica a cura del gruppo fotonaturalistico “Obbiettivo Natura” e la premiazione del vincitore della II edizione del concorso del fotografico di Montechiarugolo dal titolo “La natura che abbraccia Montechiarugolo”. Ingresso libero e senza prenotazione