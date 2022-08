Giovedì 4 agosto, alle ore 21.15, alla Casa della Musica, va in scena “Vai a rubare a San Nicola!” di Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi, con in scena Anna Piscopo, nell’ambito della 21^ edizione di Ermo Colle realizzata da Associazione Ermo Colle, con il contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma-Casa della Musica. Con Anna Piscopo. Regia Lamberto Carrozzi. Scene Panagiotis Samsarelos. Coreografie Inas Gjikas. Luci Ettore Bianco. Costumi Katia Di Pietro. Prodotto da Compagnia Licia Lanera. Informazioni Info cell. 342 137 0224. Ingresso libero a offerta. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Casa della Musica.