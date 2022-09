Alla scoperta del gattile comunale

Sabato dalle 10 alle 16 tutti gli appassionati potranno conoscere i piccoli ospiti felini del gattile del Comune di Parma, in via Melvin Jones 19/A, durante una intera giornata a loro dedicata: gli operatori specializzati e i volontari saranno a disposizione del pubblico per far conoscere la struttura e per fornire consigli, suggerimenti e indicazioni sulla scelta consapevole rispetto all’adozione dei piccoli amici a quattro zampe. Per info scrivere via whatsapp al 340-3148861