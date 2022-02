Addio a Maria Pia Marzolini storica maestra di Valmozzola

Valmozzola - Profonda commozione ha suscitato la scomparsa, della maestra Maria Pia Marzolini, che aveva 84 anni ed è stata un sicuro punto di riferimento per generazioni di alunni.

Insegnante, educatrice, profondamente legata alla sua professione e al territorio, Maria Pia Marzolini, dal temperamento gentile, e sempre pronta ad aiutare i bambini e le persone, lascia una importante traccia nelle località della Val Mozzola, dove era conosciuta e stimata.

«Se n’è andata una figura indelebile della nostra piccola comunità» ha commentato un ex alunno su Facebook, raccogliendo il consenso unanime di quanti l’avevano conosciuta. La Marzolini aveva insegnato nel Circolo di Fornovo, nella elementare di Branzone e poi a San Martino e a Mormorola, facendosi apprezzare per la sua umanità e per lo stile educativo. Ha vissuto a lungo a San Martino di Valmozzola, dedicandosi alla famiglia, per poi trasferirsi in città una volta in pensione.

Il sindaco Claudio Alzapiedi ha espresso ai famigliari il cordoglio unanime e il senso di profonda stima nei confronti della maestra. Numerose poi le testimonianze di vicinanza e di affetto ai famigliari, espresse da amministratori, ex alunni, colleghi e cittadini, sia nella recita del Rosario che al funerale.