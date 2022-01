Scivolare sul ghiaccio

Non solo Amsterdam, i suoi canali e i suoi musei. E neppure solo Rotterdam, con i grattacieli intorno a cui si sfidano le archistar. No, l'Olanda (www.holland.com) è anche molto altro. E l'inverno, paradossalmente, può essere la stagione giusta per andarlo a scoprire: perché in questa stagione – basta un maglione pesante e una giacca impermeabile – ci si può tuffare in una atmosfera speciale fatta di canali ghiacciati, spiagge innevate, piste di pattinaggio lunghe chilometri e scorci fiabeschi. Soprattutto nei paesi più piccoli. E Amsterdam e Rotterdam non saranno per una volta gelose.



Per capire cosa sia l'Olanda in questa stagione basta partire da una constatazione e da una frase: la prima è che storicamente, per 35 giorni all'anno, la temperatura scende sotto zero e il mondo si congela. Mentre i canali diventano delle strade di ghiaccio. La seconda è la frase «Giet it oan?», che nella lingua locale significa «Succederà?». Ma succederà cosa? L'oggetto misterioso del desiderio è l'«Elfstedentocht», la celebre gara sui pattini lunga 200 chilometri che attraversa 11 città della Frisia, la provincia settentrionale dei Paesi Bassi. Anche se non si tiene da anni, a causa del riscaldamento globale, gli olandesi continuano ad attendere questo leggendario tour per inforcare i pattini e volare nelle campagne coperte di bianco. Ora, ovviamente per noi turisti una simile impresa è impensabile: ma per gli amanti del genere è possibile pattinare in piste e spazi pubblici praticamente ovunque e poi concedersi le visite alle più belle città. Magari dopo aver passeggiato sulle spiagge – ci sono 250 km di costa – che in inverno diventano spesso piste da fondo. Quasi sempre, a poca distanza, si trova un chiosco che vende cioccolata calda e vin brulé.



Ma abbiamo parlato di città e paesi da scoprire. E la lista è lunga. Un buon punto di partenza potrebbe essere Elburg, una delle cittadine più affascinanti del paese, ricca di storia e, di conseguenza, di monumenti. Questo perché nel Medioevo, Elburg faceva parte della Lega anseatica, la potentissima alleanza fondata sul commercio che unì città di mezza Europa. E creò enormi ricchezze. In quel periodo Elburg si conquistò un grande benessere come raccontano gli edifici arrivati sino a noi come la Gruithuis dove si vendevano erbe aromatiche per arricchire le birre e la Vischpoort, una torre difensiva medioevale. Ma il bello qui è passeggiare gettando un occhio alle vecchie case murate, come fossero castelli, o alla zona ebraica finendo poi per arrivare al porto dove ancora si commercia il pesce. Se amata l'anguilla nei locali intorno troverete quello che cercate. E per smaltire, se il gelo ha fatto il proprio lavoro, i pattini vi permetteranno di mescolarvi alla gente del posto.



Ma se volete per davvero vivere l'inverno olandese allora dovrete puntare verso il nord dove si trova il mare di Wadden, una delle zone naturali più incredibili per noi che arriviamo dalle terre dove le maree sono quasi invisibili. Qui, a due passi dalle isole Frisone, il panorama cambia con il salire e scendere del mare e in poche ore si passa da distese di acqua a lunghe secche che si possono, con un po' di coraggio, attraversare. Poi poco lontano ecco Gronigen, la città capoluogo di questa zona, dove fare base godendo del fascino allegro di questa cittadina. Si tratta di una città universitaria, l'età media è la più bassa dell'intero paese, ma anche un posto dove è bello passeggiare tra canali, mercati, negozi di antiquariato e le viuzze. E qui è quasi tutto pedonale. Il centro della città è la piazza Grote Markt dove si svolge un mercato sempre affollato ma dove si può anche pattinare: qui da fine novembre a febbraio viene preparata una pista coperta, perfetta anche quando fa brutto tempo. Ma si può anche scoprire il curling visto che ci sono piste per tutti: ricordate però di prenotare. Infine, concludete il viaggio, nella città fortificata di Bourtange. Fino al 1851 fu una struttura difensiva costruita da Guglielmo d'Orange e ancora oggi mostra la forma originale a stella dove è come viaggiare nel tempo tra palazzi medievali, canali e dighe. All'interno ci sono locali caldi e accoglienti, fuori canali spesso gelati. Un tempo qui si combatteva, oggi si pattina. Dopo un paio di birre anche il freddo sembra fare compagnia.

Luca Pelagatti

info

Come arrivare

I trasporti

La maggior parte dei passeggeri arriva in Olanda passando per Aeroporto Schiphol di Amsterdam.Da qui è assai facile spostarsi verso la propria destinazione: la stazione di Schiphol si trova direttamente sotto l’aeroporto stesso e in mezz’ora di treno, si raggiunge L’Aia, mentre in un quarto d’ora si arriva alla stazione centrale di Amsterdam. E' disponibile unHolland Travel Ticket, un biglietto che consente di viaggiare in tutta Olanda in treno, tram, autobus e metro durante un’intera giornata. L'Olanda dispone di un'ottima rete di mezzi di trasporto pubblici. In Olanda con il treno, l'autobus, il tram, la metropolitana e il traghetto è possibile arrivare dappertutto in modo facile e veloce anche perché si tratta di un paese relativamente piccolo: basta mezz'ora per andare da Amsterdam a Utrecht e in soli 50 minuti si può raggiungere la stazione centrale di Amsterdam dall'Aia. Partendo dalla stazione centrale di Amsterdam in sole due ore si arriva al nord come a Groninga.

La città antica

Dordrecht

Per scoprire la più antica città dei Paesi Bassi si deve andare a Dordrecht che ottenne i diritti di città già nel 1220. Ubicata in un territorio ricco d'acqua, solcato dai fiumi Merwede, Noord e Oude Maas, Dordrecht è stata fin dagli inizi un'importante città mercantile con fiorenti attività commerciali nei settori del legno, del grano e del vino. La storia, la ricchezza e la cultura che ne hanno segnato il passato sono ancora ben visibili. Infatti il centro storico di Dordrecht conta circa 1.000 monumenti, alcuni dei quali sono stati convertiti in ristoranti, musei o teatri.