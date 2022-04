Il treno dei desideri. Tra fiordi e vette alpine: alcune delle linee più belle al mondo

E' un modo di viaggiare che sembra passato di moda nell'epoca dei jet e delle low cost. Ma il treno resta comunque uno dei mezzi più ricchi di fascino. Certe tratte poi, sono da sole capaci di giustificare la partenza. E ogni momento del viaggio è una esperienza.



Glacier Express

Uno degli esempi più evidenti è quello del treno che viaggia in Svizzera da Zermatt a St. Moritz e che si fa vanto di essere «il treno espresso più lento del mondo». Il Glacier attraversa le Alpi svizzere, offrendo ai passeggeri alcuni dei paesaggi montani più belli che si possano immaginare nelle sette ore mezzo necessarie per attraversare gole profonde e valli suggestive in ogni stagione. Per questo itinerario il treno sfrutta 91 tunnel e 291 ponti mentre i passeggeri possono contare su carrozze panoramiche con finestrini di grandi dimensioni che offrono viste eccezionali. Ma non solo panorami: a bordo si può godere di un bar lussuoso in grado di coccolare il passeggero con champagne e stuzzichini, seguiti da uno squisito menù di 7 portate con vini abbinati.



Bernina Express

Sempre in Svizzera, ma stavolta tra Tirano, Sankt Moritz e Coira viaggia il Bernina Express che molti ritengono il treno più bello al mondo. Al punto che è entrato nella lista dei Patrimoni dell'Unesco. Il «trenino rosso» percorre, in poco più di quattro ore, un percorso di 145 km complessivi con un dislivello totale di 1.824 m e pendenze fino al 70 per mille che vengono superate grazie a 55 tunnel e 196 ponti tra cui il viadotto elicoidale tra Brusio e Campocologno.

Il Bernina Express utilizza carrozze panoramiche con finestrini allargati per massimizzare la magnifica vista e a bordo è presente anche un'audioguida multilingue.



Flåm Railway

Dalle Alpi ai fiordi. E' li che ci porta la linea più ripida al mondo, che viaggia tra vette e cascate della Norvegia da Sognefjord a Flåm e arriva a Myrdal, in alta montagna. Il percorso è breve, appena 40 minuti, ma indimenticabile visto che lungo la tratta sono previste anche delle soste come alla cascata Kjosfossen, dove è doveroso scattare delle foto.



West Highland Line

Sognate la favola? Ecco allora la West Highland Line conosciuta da milioni di persone per aver trasportato Harry Potter dal binario 9 e ¾ fino a Hogwarts. La linea parte da Glasgow e termina a Mallaig e in poco più di 5 ore offre panorami mozzafiato su luoghi suggestivi, come il Loch Shiel, il Loch Eilt e il Ben Nevis. Se volete di più a Fort Williams salite a bordo del Jacobite, un treno a vapore e portate con voi tutto il necessario per un buon picnic mentre esplorate la deliziosa baia di Mallaig. Solo in treno si può fare.

Le altre linee

In Portogallo - La linea del Douro

Questa linea di 203 km tra Porto e Barca d'Alva, fu completata nel 1887 grazie a 26 tunnel e 30 ponti. Il risultato è un percorso di impressionante bellezza naturale. La tratta inizia alla stazione di Régua, nel cuore della regione del vino di Porto e prosegue lungo la riva del fiume fino alla stazione di Pinhão, una delle più belle del paese, con le sue facciate decorate con pannelli in maiolica raffiguranti il ​​lavoro in vigna e i paesaggi della regione. La Stazione Tua segna la fine del percorso e da qui è possibile continuare un altro viaggio a Mirandela lungo la Linha do Tua, un'imponente opera di ingegneria, costruita nel 1887 tagliando le scogliere con la dinamite.

Fino in cima - Jungfraujoch

E' la stazione ferroviaria più alta al mondo. Si trova a 3454 metri sulle Alpi svizzere ed è il punto di arrivo ferrovia della Wengernalp fino alla Kleine Scheidegg, sotto lo Jungfraujoch con vista sulla parete nord dell'Eiger. La ferrovia corre quasi interamente all'interno del tunnel costruito nelle montagne dell'Eiger e del Mönch con due stazioni al centro del tunnel, dove i passeggeri possono sbarcare per guardare attraverso le finestre panoramiche costruite sul fianco della montagna. Il viaggio in treno fino alla cima è indimenticabile e conduce sul ghiacciaio più grande delle Alpi dove si trova anche l'osservatorio Sphinx. Dalla cima si può anche uscire e fare un'escursione sul ghiacciaio.