Tanti auguri, maestà: come vivere a Londra il Giubileo di Elisabetta II

Elizabeth Alexandra Mary è una signora nata a Londra il 21 aprile 1926. E teoricamente non avrebbe il cognome anche perché tutti la conoscono come «Queen Elizabeth II, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth».

Una presentazione impegnativa? Neppure tanto per essere il quarantesimo monarca da quando Guglielmo il Conquistatore ottenne la corona e il sovrano più longevo (70 anni sul trono) in quella parte del mondo. Oltre che l'unico che può dire di aver vissuto la Seconda guerra mondiale, di aver conosciuto Churchill a Eisenhower, aver regnato mentre Mao era presidente e aver sfiorato cinque papi. Se ci aggiungete che il suo volto sta sulle banconote ma anche su tazze da tè, ombrelli e sui dischi punk è chiaro che i festeggiamenti per il suo Giubileo di Platino sono l'occasione imperdibile per un viaggio a Londra. E si preannunciano giorni davvero speciali (www.visitbritain.com).

Chi voglia essere a Londra in quei momenti deve ricordare che dal 2 al 5 giugno nel Regno Unito non si lavorerà e che, cosa mai vista, i pub potranno chiudere all'una di notte e non alle 23.

Mai vista neppure sarà l'attrazione da non perdere intorno alla Torre di Londra dove si svolgerà il «Superbloom»: nelle scorse settimane sono stati seminati venti milioni di semi di fiori selvatici che per tutta l'estate fioriranno in onore di Sua Maestà. In più questo spazio sarà arricchito da sculture, installazioni sonore e (si spera) farfalle mentre i visitatori potranno passeggiare attraverso l’istallazione sognando di essere in un prato di campagna nel cuore della capitale.

Sarà invece una passeggiata nella storia quella prevista per i giorni dal 12 al 15 maggio quando andrà in scena «A Gallop Through History», la «galoppata nella storia», uno spettacolo nel parco del castello di Windsor e che vedrà in scena più di 500 cavalli e oltre 1.000 attori, artisti, musicisti, esibizioni militari che racconteranno il viaggio da Elisabetta I alla attuale sovrana. Ogni sera ci saranno solo 5000 fortunati spettatori presenti nel parco ma lo show verrà trasmesso in schermi sparsi ovunque nel Regno.

Se vorrete invece essere in prima fila mettete in conto di alzarvi prima dell'alba per prendere posto lungo il Mall, il viale che unisce Buckingham Palace all'Admiralty Arch per assistere dal vivo al Trooping the Colour, il tradizionale omaggio da parte delle truppe. E' un trionfo di cavalli, fanfare e divise: sfilano oltre 1400 ufficiali e soldati insieme a 400 musicisti di dieci bande militari che rendono gli onori alla sovrana che poi torna in carrozza al palazzo dove compare con la famiglia sul famoso balcone: e alle 13 in punto in cielo passano gli aerei della Royal Air Force.

Musica e show invece sono gli ingredienti della festa prevista per il 4 giugno e che si intitola «Platinum Party at the Palace» e che secondo le indiscrezioni dovrebbe radunare a a Buckingham Palace, davanti alla Regina, alcuni tra i più grandi nomi dello spettacolo. Ci sarà una grande orchestra, una scenografia speciale e una lista di personaggi che spaziano dal cinema alla tv alla musica.

Per ora sembra certo che a cantare ci sarà Ed Sheeran ma si aspettano anche altre sorprese e anche per questo la BBC, che organizza l'evento, oltre a mandarlo in diretta ha previsto schermi giganti nelle piazze delle città e non solo a Londra.

Tipicamente inglese poi è quello che si potrà vivere il giorno successivo quando intere strade saranno chiuse al traffico per permettere ai sudditi di celebrare The Queen con il Big Jubilee Lunch. Ovvero tutti sono invitati a incontrarsi e mangiare insieme facendo grandi picnic ma organizzando anche festival e invadendo i giardini.

Lo stesso staff della famiglia reale pare stia preparando un picnic che dovrebbe puntare al record (si parla di un tavolo lungo circa 500 metri, per 1600 persone, che dovrebbe essere disposto da Cambridge Gate, giù per il Long Walk verso il Copper Horse, una statua monumentale di Re Giorgio III. Questo per i vip, ovviamente: ma per coinvolgere tutti gli inglesi la Corona ha predisposto persino un sito dove ci sono i consigli pratici per sapere come fare ad ottenere la chiusura di una strada, come organizzarsi in caso di pioggia, le ricette da tenere a mente. E persino la modalità per avere diritto ad una assicurazione per il pranzo che si va ad organizzare con vicini, amici, conoscenti e totali sconosciuti. Ma non solo cibo e birra: nella stessa data è previsto anche il Platinum Jubilee Pageant, uno spettacolo itinerante basato su 5.000 persone provenienti dal Regno Unito e dal Commonwealth che si esibiranno mentre è previsto anche un corteo dedicato ai bambini che sfileranno con bandiere di seta: il tutto permeato da messaggi di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l'emergenza ecologica.

E la lista è tutt'altro che conclusa: il palazzo di Holyroodhouse si trasformerà in uno scrigno dove sono conservati i ricordi più preziosi degli altri Giubilei di Sua Maestà, mettendo in mostra gli abiti, le gemme e i gioielli indossati in ciascuna delle celebrazioni d'argento, d'oro e di diamante.

Il castello di Windsor, invece, ospiterà una mostra di oggetti personali tra cui l'abito originale indossato il giorno dell'incoronazione e la stola indossata dalla Regina al momento della sua ascensione al trono. Non è un oggetto banale visto che sono volute 12 ricamatrici che hanno utilizzato 18 diversi tipi di filo d'oro lavorando per più di 3.500 ore per completare solo il ricamo.

A luglio, poi, saranno aperte le State Rooms di Buckingham Palace per vedere ritratti e diademi di diamanti, insieme ad altri oggetti reali. Inoltre si terranno tour privati nei giardini privati del palazzo, o per chi desidera fare qualcosa di veramente regale, con Windosr Carriage, si potrà fare un giro con una carrozza trainata da cavalli intorno al Windsor Great Park. Anche il castello di Balmoral, il rifugio scozzese per le vacanze della sovrana potrà essere visitato fino a martedì 2 agosto così come Sandringham House, una altra casa di campagna, dove verranno organizzate visite fino ad ottobre nelle sale arredate con foto e ricordi della Corona. E lunga vita alla Regina.





Info

I documenti

Dopo la Brexit

Come è ben noto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord hanno lasciato l'UE e ci sono nuove regole per entrare in quei paesi per i cittadini europei rispetto al passato. Occorre ricordare che i cittadini italiani possono viaggiare nel Regno Unito (www.visitbritain.com) per vacanze o viaggi brevi senza bisogno di visto. E' però necessario per entrare nel Regno Unito mostrare un passaporto e non si possono più utilizzare le normali carte d'identità come era fino al recente passato.

Da comprare



Shopping reale

Oltre che vivere Londra nei giorni del giubileo volete anche comprare qualcosa di speciale per sentirvi più vicino alla Royal family? Si può fare facilmente: basta rivolgersi ai Fornitori della Real Casa. James Lock & Co. è stato fondato 345 anni fa e rifornisce sua Maestà oltre che molti appassionati di cappelli. Qui, al n. 6, St James's Street, si trovano copricapi in feltro, stoffa e cashmere e oltre a modelli classici propone anche forme adeguate ai nostri giorni. Se volete onorare l'ora del tè non perdetevi Fortnum & Mason che oltre alla famossissima food hall, recentemente rinnovata, offre una gamma di delizie britanniche e in particolare l'esperienza del tè preparato da specialisti su vassoi adatti ad una regina. Infine, imperdibile, il negozio di Floris, un profumiere che produce fragranze pregiate da quasi 300 anni. Come il più antico profumiere indipendente del mondo e l'unico profumiere di Sua Maestà la Regina, Floris ha una stretta relazione con la Famiglia Reale. Già nel 1926 per celebrare la nascita della nipote di Re Giorgio VI, aveva creato un profumo speciale che ora torna in edizione speciale.