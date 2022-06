Alla scoperta dei mille simboli della città di Valencia

Ogni città ha un simbolo. Valencia no: ne ha tanti. Perché come si può pensare a questa città senza citare la paella? Ma d'altra parte non si può trascurare la Città delle Arti e delle Scienze, icona globale firmata Calatrava. E quale altro luogo ha nel proprio cuore un fiume che è stato fatto traslocare lasciando però, in eredità, ponti e un paradiso per il tempo libero? E si potrebbe continuare ricordando la reliquia del Sacro Graal, custodita nella cattedrale, o il Tribunale delle acque che si riunisce ogni giovedì. La data precisa della sua fondazione non si sa: ma di certo si deve tornare indietro al 1200. E ancora: quel gioiello gotico che è Borsa della Seta o il mercato di Colon.

La gran parte delle capitali si accontenterebbero di molto meno: Valencia (www.visitvalencia.com), con iberica fierezza, finge disinvoltura. E anche se un po' si pavoneggia lo fa senza snobismo, con la rilassatezza di chi in fondo sa che più che il monumento ciò che conta è la vita. E qui si vive bene.

Lo si scopre venendo in questa grande città con un cuore antico che quest'anno può vantare anche i blasoni di Capitale mondiale del Design e di Capitale europea del Turismo smart e sostenibile. E anche questo non è un caso. Si, perché in ogni zona, dalla Ciutat Vella con il barocchissimo Palazzo del Marqués de Dos Aguas alla Marina, con l'edificio Veles y Vents, firmato da Chipperfield e Vasquez nel 2006 per l’America’s Cup si ritrovano i segni di una attenzione alla bellezza, di una creatività che diventa pietra che è propria del luogo. E che è difficile trovare altrove in Spagna (www.spain.info/it/).

Anche se poi di questa terra si assapora ovunque il piacevole culto per lo stare bene: e lungo le spiagge di Malvarrosa basta un bar e una caraffa di Agua de Valencia – spumante, succo di arancia e una spruzzata di gin e vodka - per non aver più voglia di andare via. Eppure poi le cose da vedere sono tante e il tempo sembra sempre poco.

Così, imperdibili sono gli spazi dedicati all'arte moderna come il Bombas Gens Centre d'Art, dove oltre alle sale dedicate alle opere fotografia e ai linguaggi astratti, si passa senza soluzione di continuità da un ristorante stellato a una cantina medievale e ad un rifugio antiaereo della Guerra Civile. Oppure ecco l'IVAM, il museo di arte moderna e contemporanea della Comunità Valenciana, con la sua collezione permanente di circa 12000 opere che ruotano tra i diversi piani a due passi da quella surreale bolla di verde che si chiama Giardino del Turia: è lungo nove chilometri ed è nato nel letto del fiume omonimo deviato fuori città per impedirgli di esondare e fare danni. A ricordare ciò che era restano però i 18 ponti, da quelli antichissimi a quelli ipermoderni, ma soprattutto i paesaggi disegnati da urbanisti e paesaggisti che hanno creato un paradiso urbano di palme e aranci, fontane e pini, sentieri per la corsa e campi per ogni sport. C'è anche una statua di 70 metri che raffigura Gulliver che in realtà è uno spazio per i giochi dei bambini. Quando una città crede nel design lo dimostra in ogni modo.

Ma questa, anche se ha deviato il fiume, è una città d'acqua. E anche questo lo si capisce al volo. Cosa circonda infatti la geniale Ciudad de las Artes y las Ciencias se non enormi bacini d'acqua dove, magari, pagaiare o giocare con le barche? E il simbolo gastronomico locale, la paella, dove nasce se non nelle acque del Parco Naturale dell'Albufera, ad appena dieci chilometri dalla città, con le sue lagune, le spiagge e le risaie? E, di nuovo, è qui che si trova, nell'Oceanografico - ennesimo puro esempio di tecnologico design - l'acquario più grande d'Europa. Insomma, a Valencia terra e acqua, storia e modernità giocano a rincorrersi. E dal loro oscillare e sfidarsi nasce il presente di una città dove la nobiltà dell'ieri è tangibile ad ogni angolo ma dove non ci si ferma a compiacersi: lo provano i mezzi di trasporto che la servono, veloci e immacolati che rendono facile andare ovunque. Ma poi non sfugge che la fermata della metro Colon, la più centrale, si inabissa sottoterra sfiorando i grandi massi delle mura della città antica. E qui i ragazzi si danno appuntamento ascoltando musica di tendenza e senza pensarci assorbendo l'eredità del passato. Una eredità che si coglie dedicando una mezza giornata al barrio El Cabanyal: si arriva in tram e ci si trova tra le vecchie case colorate che furono dei pescatori. Qui è bello passeggiare godendo il contrasto tra il blu del cielo e le facciate vivaci fermandosi in ristoranti ricavati in antiche botteghe dove però si propone cucina di ricerca. Sembra un paese ma in realtà è una sorta di riassunto della città: ci sono la storia, l'acqua, i sapori, le architetture. Ovvero arte, acqua, design. In una sola parola: Valencia.





Info



Come arrivare

Volare low cost

L'aeroporto di Valencia (www.visitvalencia.com) si trova a circa 8 km dal centro della città. Dall'Italia si vola comodamente e low cost da Milano, Bergamo, Bologna e Pisa. Dall'aeroporto al centro c'è una veloce metropolitana.



Ristoranti

La sastreria

Nel quartiere di Cabanyal un locale ricercato ricavato nella ex bottega di un sarto. Diviso in due zone, bar e sala vera e propria si mangiano piatti a base di pesce molto curati e innovativi. Per chi ama il design negli ambienti ed a tavola.



Karak

Non si ordina alla carta ma ci sono solo menu degustazione. Cucina a vista, servizio giovane e sorridente, piatti che scelgono la via della ricerca e dell'approccio fusion: i sapori spagnoli si sposano con ingredienti orientali e non solo. Una bella esperienza.