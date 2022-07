Un'estate sull'altopiano

E' freudiano, ma non è un lapsus. E’ un luogo dell’anima, ma anche una bellissima idea per una vacanza senza confini, se perfino il Sigmund della psicanalisi sentiva cuore e mente spalancarsi verso l’infinito fra le alture dell’Alpe Cimbra (www.alpecimbra.it).

«Il nostro cuore volge al sud», scriveva chiudendo la valigia e arrivando da nord, mentre a noi che arriviamo da Parma bastano due ore e mezza: sopra Rovereto il Trentino si impenna a formare un altopiano che sembra un regno a parte. Herr Freud aveva scelto le rive del lago di Lavarone e un hotel che oggi lo ricorda fra atmosfere d’antan. Qui, però, i bei tempi sono tutt’altro che andati e la stagione calda è un’occasione per far il pieno di questa terapia chiamata natura.



Folgaria, Lavarone e Luserna sono i volti di una medaglia a tre facce. C’è lo sport, con passeggiate mai sfiancanti o troppo impegnative; c’è la bici con percorsi e ciclabili che accontento ogni ambizione.

Qualche dritta? Se amate i crinali e grandi panorami, non perdete il sentiero della Forra del Lupo con vista sul Pasubio che parte da Cogola di Serrada. D’inverno su questi pendii, con Francolini e fondo Grande, molti ragazzi si danno appuntamento per inseguire un sogno e studiare da campioni lungo ardite discese spettacolari di un comprensorio di piste che il mondo ci invidia, ma l’altopiano ha tanti sapori e ognuno dei paesi ha una storia, una identità, una vocazione. Anzi, perfino una lingua.

Eh si, perché il nome collettivo di questo altopiano di emozioni ha viaggiato dal passato fino a noi: ancora oggi, a Luserna, possiamo ascoltare un dialetto di matrice tedesca che solo i 270 abitanti (forse nemmeno tutti) del paese possono comprendere appieno. Il vernacolo cimbro è un vero «panda»: lo parlano in pochissimi in una comunità linguistica diffusa che include territori nemmeno più confinanti dal Veneto al Friuli.



Gente tosta i Cimbri: suoni duri, maniere chiare. Ancora oggi il borgo è un bellissimo punto di partenza per una delle gite più ambite: basta dirigersi verso Millegrobbe, un gioiello che d’inverno sembra strappato alla selva lappone e che, invece, d’estate riempie il cuore fra le mille fogge del verde e dei suoi boschi. I più pigri si fermano alla malga (Malgamillegrobbe.it), vero retreat per animi gourmand che si crogiolano anche in un bel centro fitness ad impatto zero, dato che sta quasi underground. Quassù anche qualche peccato di gola si compie alla leggera: per smaltire basta mettersi in marcia. In bici, lungo la «Cento km dei Forti» si può arrivare fino ad Asiago, altopiano gemello, dove è stata scritta tanta storia anche recente.

Già: dove oggi si passeggia, un tempo si combatteva e l’Alpe Cimbra è stata un baluardo delle truppe austro ungariche. In questi tempi dove la guerra non è più un orizzonte recondito è fondamentale riscoprire la vita in prima linea ai tempi della Grande Guerra. Sono una decina i forti collegati lungo l’altopiano: c’è forte Werk Lusern di cima Campo, meglio noto come «Padreterno» perché, pur bombardato, resistette ad oltranza. C’è forte Belvedere Gschwent che compare all’improvviso, su un pendio di travolgente bellezza, con la sua mole che ha scavato il ventre del monte. Nel reticolo delle sue gallerie, rese vive dalla multimedialità, si riascoltano i discorsi e anche le comunicazioni radio-telefono di un tempo che fu, ma che oggi non pare più così lontano.



Ai nostalgici di Top Gun poi non serve andare al cinema a cercare il nuovo Maverick: basta andare a base Tuono (www.basetuono.it). Poco oltre passo Coe, dove d’inverno faticano gli amanti dello sci sottile questa base militare è il più grande museo europeo dedicato alla Guerra Fredda e conserva, oltre agli hangar, anche una serie di velivoli che fanno la gioia di chi non voglia dimenticare. Folgaria, poco sotto, è il salotto buono dell’Alpe, fra golose pasticcerie per la merenda, vetrine per lo shopping, delicati murales che abbelliscono le case. La sera i locali offrono cucina sincera e robusta - in una parola trentina - fra selvaggina, polenta e tanta cortesia.



Che cosa volere di più? La natura ha chiesto un altro pegno a queste terre: nel 2018 Vaia ha portato una carezza di morte per tanti di questi boschi che oggi stanno rinascendo. Il legno falciato dalla tempesta è accatastato con cura e in alcuni casi è diventato monito alato d’arte alla resilienza dell’uomo. A Lavarone un cartello dipinto a penna indica l’inizio della passeggiata più trendy del momento. Conduce al monte Tablat e al Drago Vaia, una scultura di 6 metri per sette, realizzata da Marco Martalar, con oltre 2mila legni della tempesta. Sono due ore ben spese: da lassù l’Alpe si apre in tutta la sua bellezza. Guerre, calamità, la storia l’hanno reso protagonista. Eppure l’Alpe è più forte del tutto, del tempo e del destino. Si, Freud avrebbe apprezzato.

COME ARRIVARE Comodamente in auto Per arrivare nell'Alpe Cimbra in macchina basta prendere l'autostrada A22 del Brennero ed uscire al casello di Rovereto Nord oppure di Trento centro. Restano a quel punto da percorrere solo una ventina di chilometri e si arriva a Folgaria.

DOVE DORMIRE Folgaria, sport e relax Folgaria è il centro principale dell’Alpe Cimbra e si trova a 1.170 metri sul mare. E' perfetto per chi voglia passeggiare perché da qui partono i percorsi lungo il Sentiero della Pace, tra i forti della Grande Guerra, e il Sentiero dell’acqua, dove si trovano resti di quartieri artigianali come fornaci per la calce ed edifici rurali. Ci sono poi altre escursioni come quella al Sentiero Cimbro dell’Immaginario e il Belvedere. I più golosi potranno invece assaggiare la cucina tipica trentina presso i ristoranti, le pasticcerie e i negozi di enogastronomia del centro.