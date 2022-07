Estate torrida con l'immancabile esodo: ecco che arriva la domenica da bollino rosso - Il calendario dei "bollini": quando evitare il viaggio

Un’estate torrida che non sembra avere una fine: le ferie degli italiani saranno segnate ancora da temperature roventi. Il caldo irromperà nuovamente in Italia e lo fa in un agosto come sempre inizio delle partenze estive: domani infatti il primo bollino rosso che inaugura il mese clou dell’esodo estivo. Sono 22 milioni le persone che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempirà le autostrade. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti che fotografa la grande voglia di ferie nonostante il traffico da bollino rosso, le anomalie climatiche, tra caldo record e maltempo, e la preoccupazione per il caro prezzi.

Dopo l’ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord, la situazione meteo tornerà ad essere più stabile. Una tregua breve però perchè gli effetti di temporali e venti, che mitigheranno per qualche giorno il clima, saranno spazzati via ad agosto dall’anticiclone africano. Dunque dopo un lunedì in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, da martedì ci sarà l’invasione di masse d’aria calda, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, che causeranno un sensibile aumento delle temperature. I valori massimi, giorno dopo giorno, continueranno a salire inesorabilmente fino a raggiungere nuovamente picchi prossimi ai 40 C a Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma, Terni e sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Un sole cocente che aggraverà la situazione della siccità: oggi il presidente della Toscana ha lanciato l’allarme per l’Arno «di gran lunga al di sotto della media», un allarme che riguarda anche il Po, decimato dal mare che risale lungo il fiume, e gran parte del Nord. Una situazione che neanche i temporali degli ultimi giorni al Nord hanno ridimensionato nonostante violenti nubifragi come quello che ha colpito il vercellese e ha costretto all’evacuazione di 25 ospiti di una casa di riposo. Il maltempo ha anche bloccato due alpinisti sul Cervino portati in salvo dopo 15 ore a 4000 metri. Ma il caldo sta per tornare anche nell’Italia settentrionale e colpirà la penisola proprio nel periodo delle ferie estive. Autostrade per l’Italia ha dato infatti il bollettino dell’esodo feriale. Domani, ultimo giorno di luglio, sarà una domenica da bollino rosso, con traffico previsto nel pomeriggio, il primo di una lunga serie. Sono infatti contrassegnati in rosso il 7 agosto e il weekend di ferragosto, dove il rischio di rimanere fermi imbottigliati in una lunga coda di macchine inizia dal pomeriggio di venerdì 12 ma il traffico intenso, con possibili criticità, è segnalato anche per la mattina di domenica 14 e il pomeriggio di lunedì 15. Bollino rosso poi per le giornate di rientro: domenica 28 agosto e domenica 4 settembre. Quando per molti le vacanze saranno finite.