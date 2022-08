E' nostra signora della Vallée e, come tutte le vere dame, è schiva, defilata e bellissima. La val di Rhemes - Notre Dame è uno dei segreti meglio custoditi della Valle d’Aosta (Rhemesturismo.it).

D’inverno è un paradiso che si concede a pochi; d’estate è un’oasi dove ritemprarsi al passo lento delle tradizioni autentiche.

Immersa nel parco nazionale del Gran Paradiso, non fu però la prediletta dei Savoia per le loro battute di caccia. Anche per questo è rimasta quasi isolata con quella sua unica via d’accesso che fu asfaltata e poi aperta tutto l’anno solo dalla fine degli anni Sessanta. Ecco perché qui l’accoglienza non è solo un modo di dire. Non ci arrivi per caso e per destino te ne innamori.

Dal fondo valle, superate Aosta e la Dora che a Villeneuve gorgoglia impetuosa, si sale per una strada che più che il re, fece innamorare il papa alpinista: a Les Combes si visita la casa estiva di Giovanni Paolo II, frequentata anche da Benedetto XVI (maison-musee.it).

Superato il castello di Introd (grand-paradis.it), unico valdostano con forma circolare, dovuta ai mille capricci del tempo, resta solo la natura. In fondo alla valle la Granta Parey spunta subito: profilo da grandi parchi americani ma storia super local, con quel suo toponimo che non lascia spazio ai dubbi. La sua mole, quota 3387, è proprio una grande parete, ma più ti avvicini, più si fa appuntita, come un Cervino in miniatura.

Le frazioni della «dame» raccontano di una vita dura: qualche mulino, tanti forni comuni dove il pane - di segale nera, appena ingentilito da castagne – si cuoceva una volta l’anno. Poi si centellinava, prendendone una fetta dalle ratelé, dove essiccava. Anche la chiesa che da il nome alla valle racconta, grazie a dipinti ottocenteschi, le fatiche della Bibbia come monito di quelle della modernità. Poi un giorno quassù è arrivato il turismo. Poco e buono. D’estate ci si spinge fino a Thumel in auto per poi concedersi, in due ore di escursione, incorniciata da un fiume sinuoso e cascate impetuose, una delle gite più belle della Valle d’ Aosta.

La meta è il rifugio Benevolo (rifugiobenevolo.com), che solletica i tremila metri e ghiacci ancora eterni. Chi ha meno fiato se lo allena, risalendo per 45 minuti fino al rifugio delle Marmotte, con incontri ravvicinati e garantiti con le vispe padrone di casa (rifugiodellemarmotte.it). Una palestra di roccia richiama i grimpeur di professione, altri sentieri come quello che segue i “Ru” – antichi canali irrigui - sono perfetti per cominciare a dar del tu alla montagna vera e soprattutto a disconnettersi dal resto. Il col Fenetre, da un lato, e quello d’Entrelor, dall’altro, sono i pilastri che custodiscono questo regno, dove la sera non si fa tardi nei pochi bar perché al mattino è bello partire prima. Lo insegna il gipeto a cui la valle dedica un curioso museo. Unica eccezione per le ore (un po’ più) piccole, il 26 e 27 agosto quando quassù si celebra una delle feste della birra più apprezzata…per la sua sobrietà.

Controsenso? No, la festa della birra «a caduta» è una tradizione bella e tranquilla. Si beve solo in boccali di vetro per meglio assaporare la spillatura. Incontri di lettura, fiabe per bimbi, ogni week end nel bosco, completano il quadro idilliaco di una vacanza che sa regalare ricordi veri.

Dove dormire

Hotel Grande Rousse - Hotel dall'atmosfera familiare con 36 camere vicino agli impianti di risalita. In estate si può godere di un giardino solarium riservato ai clienti. Fraz. Chanavey, 22 11010 Rhêmes-Notre-Dame 0165 936105 - www.granderousse.it



Hotel Galisia - Ai margini del Parco del Gran Paradiso, propone un tranquillo soggiorno vicino alla partenza dei sentieri. In più ristorante con piatti tipici valdostani. Rhemes Notre Dame - 0165 936100 - albergogalisia@gmail.com

Dove mangiare

Hotel Boule de neige - Fraz. Chanavey, 27 - 11010 Rhêmes-Notre-Dame www.bouledeneige.net. Menu tradizionale e ricca carta dei vini. Ampia scelta di carni del territorio, formaggi valdostani e soprattutto assaggi del genepy del Boule con il suo profumo di montagna di fine estate.