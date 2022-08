I suoni delle Dolomiti: una montagna di musica

L'arte e la bellezza. O se preferite la natura e il genio dell'uomo. Sono pochi gli eventi che riescono a fondere perfettamente questi aspetti. E «I suoni delle Dolomiti» sono forse quelli che lo fanno meglio. Si, perché cosa c'è di più emozionante che ascoltare grande musica avendo come scenario intorno le montagne Patrimonio dell'Umanità? Per di più, in alcuni casi, nell'ora magica in cui il sole sorge dietro le vette.

Una occasione da non perdere e che ora, per un mese, sarà possibile rivivere salendo tra alcune delle più belle vette delle nostre Alpi nel territorio del Trentino (www.visittrentino.info/).

A partire, infatti da lunedì, riparte il festival che da ventisette anni porta in cima alle montagne il meglio della musica internazionale.

Ogni anno idee e sonorità nuove percorrono sentieri e pareti, ogni anno si aggiungono scenari nuovi, ogni anno torna la voglia di sperimentare e mettersi in gioco anche nel dialogo tra artisti, pubblico e natura. E ad ogni edizione migliaia di persone scoprono la montagna come luogo di meraviglia e incontro e, soprattutto, da vivere. Musicisti e pubblico risalgono a piedi i sentieri fino a conche e prati, radure, vette dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante, gioca con l'eco, rende unico un giorno di sole, o insegue una folata di vento con esibizioni che spaziano dalla musica classica al jazz, dalla world music alla canzone d’autore.

Il calendario di questa edizione, che prevede 17 appuntamenti, si sviluppa fino al 23 settembre e prende il via a Malga Tassulla in val Nana, ai piedi del Monte Peller nelle Dolomiti di Brenta, con il concerto-tributo a Franco Battiato di Radiodervish; due giorni dopo, a Camp Centener sopra Madonna di Campiglio, ad esibirsi sarà la cantautrice berlinese Alice Phoebe Lou. Il programma della musica classica è aperto da una formazione d’eccezione, l’Amsterdam Sinfonietta, il 26 agosto sul Monte Agnello in val di Fiemme al cospetto del Gruppo del Latemar.

Jazz protagonista invece il 31 agosto ai Prati Col sopra San Martino di Castrozza e il 7 settembre al rifugio Cacciatore in val d’Ambiéz mentre il 9 settembre sul Col Margherita si farà festa con l'HalliGalli Quartet che miscela swing, gipsy jazz, ritmi afro-americani e latini.

lu.pe.