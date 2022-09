Ecco il mare degli dei: Cefalonia

Se uno buttasse un occhio solo ai libri di storia, probabilmente, penserebbe che no, qui non si deve venire. Perché questa è l'isola dei Martiri in grigioverde, il luogo dove, nel settembre 1943, odio e raffiche feroci portarono quasi 10mila soldati italiani alla morte. Non solo: è anche una terra inquieta. C'è ancora chi ricorda quando una scossa mostruosa, il 12 agosto del 1953, devastò l'isola abbattendo, in pratica, tutte le case. «La città di Argostoli venne giù come un castello di carte», disse un testimone.

Ma questa è solo la storia: e la Grecia, si sa, vive invece del mito. Ecco perché tutto quello che accadde è vero e, volendo se ne trovano tracce, segni, cicatrici. Ma siamo nel paese degli dei, nel luogo dove il sogno diventa realtà. E dove è bello perdersi in una taverna a due passi dal blu ad interrogarsi se Odisseo, l'eroe per eccellenza, fosse davvero re della vicina Itaca o piuttosto fosse il signore di Cefalonia. Ed è qui che forse tornò dopo dieci anni di nostalgia.

Ecco, per farsi prendere dalla magia di quest'isola, la più grande delle Ionie è proprio questo che occorre fare: lasciare perdere la storia e cedere alla malia del racconto, abbandonare la logica e seguire il sentimento. Che, tanto un mare così sfacciatamente blu non lo si spiega. Solo ci si emoziona.

Ma, nello stesso tempo, occorre ricordare che questa non è la solita isoletta bomboniera che spesso si trova nell'Egeo. No, Cefalonia innanzitutto è grande, si concede con volti sempre diversi a seconda delle zone e obbliga a spostarsi, a viaggiare (non è forse l'isola di Ulisse?) per trovare la baia e lo scorcio che ci corrispondono. Quello da cui non si vorrebbe più andare via.

Il punto di partenza, quasi obbligato, è il capoluogo Argostoli: accoccolato in fondo ad una sorta di fiordo non nasconde di essere una cittadina nuova, nata dopo il terremoto, ma ti premia con un lungo struscio elegante, il Lithostroto, locali dove è piacevole cedere ad una dolce vita molto greca ma soprattutto con una sorpresa da batticuore: che dove può capitare di vedere nel porto, tra gli yacht, le tartarughe che nuotano senza fretta? Solo qui e in alcune altre spiagge dell'isola dove le rarissime Caretta Caretta vengono a deporre le uova sotto la sabbia. E anche questo, un po', profuma di mito.

Poi, lo abbiamo detto, ognuno potrà trovare il proprio angolo di sole e mare dove passare una vacanza. C'è chi si sente a casa sulla penisola di Paliki dove si trova Lixouri: al tempo degli eroi era una potente città-stato, ora si passeggia sul lungomare o si parte per andare a tuffarsi nelle spiagge di Xi o Megalos Lakkos con la sabbia rossa e le falesie di argilla bianche. Se volete capire cosa sia un tramonto è qui che dovete venire.

Oppure si può partire diretti verso nord, verso l'atmosfera modaiola di Fiskardo che prende il nome da un guerriero normanno ma coccola i turisti con le moine di una vezzosa. Che è bella e lo sa.

Qui è delizioso fermarsi nelle taverne protese sul mare, passeggiare tra le antiche case colorate sopravvissute alla furia del terremoto prima di andare a cercare una baia isolata. Il bianco della sabbia raddoppia sullo sfondo del verde dei cipressi. E ancora, poco lontano, il villaggio di Assos con il suo porticciolo e una spiaggetta tra le case tinta pastello. Chi voglia guardare lontano può salire sino al suo castello, a 170 metri su una collina. Lo costruirono i veneziani e si diceva imprendibile: adesso è pieno del canto delle cicale. Poi, seguendo la roccia della costa ecco la spiaggia per eccellenza: si chiama Myrtos, è considerata una delle più belle al mondo e la si raggiunge con una discesa a capofitto dal monte. Tanto poi ci pensa la sua acqua turchese a fare dimenticare ogni vertigine.

Ma lo abbiamo detto, noi inseguiamo il racconto, la fantasia. Ecco perché dopo i ciottoli che paiono di perla di Myrtos andiamo oltre: fino a tuffarci sotto terra. Per farlo basta scendere comodi gradini. E poi c'è solo meraviglia. Nella grotta di Drogarati si scende verso l'Ade tra un bosco di stalattiti fino a quella che pare la sala da concerto degli dei. Nella caverna invece di Melissani si naviga in un lago sotterraneo illuminato dal sole. Sarebbe facile credere di avere intravisto il fugace sorriso di una ninfa. Ma poi è tempo di tornare a riveder il cielo. Magari a Lassi, sulla costa ovest dell'isola. Il capoluogo è vicino, ci sono camere e locali per ogni gusto e ogni curva della strada nasconde una piccola baia. Da qui si vedono i jet calare verso la pista e l'acqua è sempre calma e trasparente. Se Ulisse abbia mai calcato queste spiagge non si sa. Ma in fondo non conta: quella sarebbe storia. Noi siamo innamorati del mito.

INFO

Hotel

Hotel Aggelos

Si trova nel capoluogo proprio davanti al mare, a poche centinaia di metri dalla piazza principale. Offre camere comode e accoglienti e nei dintorni ci sono alcuni buoni ristoranti.

www. hotelaggelos.com/it/

Mirabel City Center

Un albergo di fianco alla piazza principale. L'atmosfera è elegante e la posizione permette di andare a piedi sia al porto sia tra i locali per la sera e lo shopping.

www.mirabelhotel.com/

Come arrivare

Il volo

L’aereo è la migliore soluzione per raggiungere Cefalonia. L’aeroporto si trova a 10 km da Argostoli. La durata di un volo diretto per Cefalonia è di circa un’ora e mezza dal nord Italia. I voli diretti con le low cost partono da Milano Malpensa, Bergamo e Pisa