Irlanda, la corrente dello Shannon: il cuore blu dell'isola verde

«Oceano di nuvole e luce, tappeto che corre veloce»: per un italiano l’Irlanda (www.ireland.com) è innanzitutto il suo cielo, così mutevole, quasi capriccioso. L’isola verde è anche una prova musicale, nel ricordare vecchie canzoni divenute hit, antichi reel che sono già sinonimo di emozione. Dagli acuti di Fiorella Mannoia, ai Modena City Ramblers, fino al canto quasi ipnotico di Enya, dei Cranberries o dei Pogues, ecco il solco della più Irish delle tradizioni.

Per amplificare la suggestione del viaggio c’è solo un altro modo: la ricetta è semplice. Aggiungere alle note e al cielo, anche l’acqua. Quella dello Shannon, il fiume che, fra i suoi record, non ha solo quello di essere il più lungo dell’isola, ma anche di tagliare in due, come una lama d'argento, il paese, fra orgoglio gaelico ad ovest e substrato vichingo ad est.

Dimenticate il buzz di Dublino, non pensate solo alle scogliere mozzafiato e ruba selfie o alla spuma intensa della Guinness. Scoprire l’Irlanda a pelo d‘acqua lungo la densa corrente dello Shannon, significa non solo viaggiare nello spazio, ma anche nel tempo. Il fiume si snoda per 260 km dalla Shannon pot, la sorgente a 79 metri di quota, su fra i monti Cuilcagh, fino al fiordo - estuario di Limerick. Sono molti i ponti e le chiuse sotto i quali il suo carattere si forgia, ora più irruento, ora più ampio ed inclusivo, come quando il fiume si allarga a formare i numerosi lough, grandi laghi mai profondi in cui spesso lo Shannon sembra perdere la rotta. Athlone è il cuore, non solo del viaggio d’acqua, ma anche dell’intera Irlanda. Sotto al suo castello dalle forme tonde e massicce, le acque si fanno più impegnative: la rapida in centro alla città è croce e delizia. Le barche devono scegliere canali laterali; anatre e pennuti, invece, si pavoneggiano in scivolate epocali. La cittadina è un perfetto punto di partenza, con il suo cuore antico, dove lo Sean’s bar spilla pinte fin dal decimo secolo. Sullo strand si passeggia, fra le vestigia della vecchia dogana e giardini curatissimi. Quando si salpa da Athlone, lo Shannon sa già dove condurre: Clonmacnoise non è lontano ed è uno dei siti monastici più importanti d’Irlanda. Oggi, ad un primo sguardo poco attento, potrebbe sembrare poco più che una collina. Eppure un tempo era una cittadina ed anche ben fortificata. Croci celtiche, altari e chiese prendono forma, come in un lego d’altri tempi, grazie a pietre squadrate con precisione e maestria. Per 600 anni questo sito fu tutto un brulicare di vita, ricchezza e spiritualità. Il merito? Va tutto a Ciaran, che vi approdò nel 644 d.C. . Devoto e risoluto era un monaco, epigono di san Patrizio, Columba e Colombano, i grandi evangelizzatori dell’Irlanda. Non era ancora santo e si rimboccò le maniche, creando uno degli scriptorium più apprezzati dell’isola da cui sono usciti manoscritti preziosi che poi i monaci hanno diffuso in tutta Europa. Proseguendo verso sud lo Shannon lambisce alcuni dei giardini più belli dell’isola. Irlanda, dono dello Shannon, un po’ come si suole dire del Nilo per l’Egitto: ed è tutto vero: lo capisci nei pressi del lough Dergh, a Portumna nei giardini dell’omonimo castello che sta tornando al suo antico splendore. All’interno della dimora i raffinati De Burgo decisero di non buttare via nulla. Così oggi tutto viene musealizzato, perfino lo scheletro di un piccolo cagnolino, molto caro ai padroni, ma tanto sfortunato quando la sua piccola padrone gli piombò addosso, uccidendolo. La scena sembra quella, super celebre della “cana” dal film Un matrimonio al’inglese, ma anche questa è Irlanda e anche questo è il suo meraviglioso, irresistibile sense of humour. Scendendo verso Scariff è ora di imbracciare la pagaia: qui lo Shannon somiglia ad un paradiso per gli sport d’acqua. Al Derg Isle Adventure Centre si rema anche fino a Holy Island, per far arrostire marshmallows vicino ad un piccolo castello privato pied dans l’eau. Approdando ai borghi gemelli di Killaloe e Ballina, lo Shannon sembra un dipinto, fra prati di margherite e chiese gotiche che si specchiano nelle sue acque. Un ponte che ha fatto la storia in passato per atroci battaglie e oggi per la lunghezza del suo semaforo, mette subito in chiaro le cose. Qui serve calma. La stessa che Andrew Lofthouse ti serve con stile e a regola d’arte, distillandola in un espresso aromatico. Il suo goloso bar Ponte Vecchio ricorda le sue origini italiane, così come i gusti per la musica: «Il cielo d’Irlanda si muove con te», gracchia spotify. Ed è qui, fra cielo e acqua, che tutto si assomiglia e tutto trova un senso, in un abbraccio di nuvole e luce.

Da vedere

Limerick: la città e la sua storia

Al termine del viaggio in Irlanda (www.ireland.com/it) seguendo la corrente dello Shannon si arriva a Limerick, una città che non lascia mai indifferenti. E questo oltre che per il suo aspetto per la sua storia che si ritrova passeggiando per le strade della città. E ancora, c'è la musica, l'arte e la letteratura, dai Cranberries all'autore premio Pulitzer Frank McCourt. Al centro della città si trova il King John’s Castle, arroccato su un'isola da oltre 1.000 anni e si dice costruito su un antico accampamento vichingo. Limerick, piccola e tranquilla, dà il meglio di sè quando viene esplorata a piedi. Seguendo il sentiero lungo il fiume si attraversa l'antico mercato delle patate fino alla cattedrale di St Mary. Fondata nel 1168, è l'edificio in continuo utilizzo più antico di Limerick ed è ricco di sorprese come il camminatoio dei monaci ad altezza tetto e la quinta dei lebbrosi, una apertura attraverso cui in epoca medievale i lebbrosi potevano ascoltare la messa.