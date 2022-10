La capitale d'Europa: Bruxelles, la città giusta dove ritagliarsi un weekend d'autunno

E' la città dei fumetti e dei simboli dell'Europa e forse anche per questo molti pensano che, tutto sommato, sia una capitale un po' noiosa. Ma non è così perché, senza esibizionismi e pose sguaiate Bruxelles (www.visitflanders.com) è un città che sa divertirsi, il posto giusto per un fine settimana d'autunno. Il punto di partenza, pressoché obbligato, è la sua piazza centrale.

La Grand Place, infatti, oltre ad essere inserita nella lista dei Patrimoni Unesco è un concentrato di bellezza, una sorta di museo a cielo aperto. Tutt'attorno a questo enorme spazio svettano infatti le splendide case che furono delle corporazioni oltre al municipio. La maggior parte degli edifici è stata costruita dopo il bombardamento del 1695 ed è divertente, guardando le facciate, cercare di capire a che corporazione appartenessero.

Una altro curioso passatempo lo offre il palazzo del municipio che è evidentemente sghembo: questo è dovuto al fatto che è stato costruito in più fasi, tra il 1402 e il 1455, sotto la guida di architetti diversi, ma c'è anche una leggenda che dice che in realtà l'assimmetria sia frutto di un errore del progettista che quando se ne rese conto si suicidò gettandosi dalla cima del campanile. Da visitare nella piazza c'è anche il Museo della città dedicato alla storia e al folclore che raccoglie dipinti di Breughel, sculture, arazzi pregiati, incisioni, foto e modelli, tra cui una notevole rappresentazione in scala della città durante il Medioevo. Ma non solo: qui si trova anche il Garderobe del MannekenPis. Che merita una digressione: a Bruxelles si trovano, stranezza unica al mondo, ben tre statue di personaggi che fanno la pipì. E per la gente di qui non c'è nulla di strano. Si tratta del Manneken Pis, della Jeanneke Pis e del Zinneke Pis, letteralmente del bambino, della bambina e del cane che fanno la pipì. Il primo, diventato una delle attrazioni più popolari della città rappresenta lo spirito scherzoso degli abitanti ed è antichissimo: è stato fuso nel bronzo nel 1618. E’ alto una trentina di centimetri e il motivo per cui si trova qui non è chiarissimo. Ci sono alcune leggende in merito tra cui, la più carina è quella che, a modo suo, cercasse di estinguere un incendio e in alcune occasioni viene vestito con vestiti particolari che appunto si trovano nel guardaroba citato prima nel museo.



Lasciata la Grand Place e prima di andare a visitare la cattedrale vale la pena di andare a scoprire la Galeries Royal Saint Hubert, un luogo molto amato dalla gente di qui che in realtà è formato da tre gallerie collegate tra loro: la Galerie du Roi, la Galerie de la Reine e la Galerie des Prince. Sono state tra le prime gallerie di questo tipo ad apparire in Europa nel XIX secolo e sono, di fatto, delle specie di salotti cittadini, ricoperti da strutture in ferro e vetro che permettono di passeggiare piacevolmente al coperto nonostante il cielo perennemente imbrociato del Belgio, sostando tra boutique raffinate, negozi di merletti, librerie o di fermarsi in uno dei caffè per assaggiare le celeberrime praline locali. Parlavamo della cattedrale e le dedichiamo una visita: Cattedrale di St. Michel. Ci sono voluti duecento anni per terminarla, sorge sopra i resti di due precedenti chiese e ha una forma gotica con due imponenti torri. L'interno, poi, è un caleidoscopio di sfumature create dalle vetrate colorate. Da non perdere poi è il Musées Royaux des Beaux-Arts che raccoglie una delle più importanti collezioni di arte antica e moderna del Belgio partendo dai maestri fiamminghi per arrivare agli Impressionisti e agli artisti dei nostri anni.

Stanchi di arte? Nessun problema: basta fare qualche passo per arrivare nel quartiere di Sablon dove ci si può tuffare nella vita quotidiana della capitale del Belgio. Il quartiere ruota intorno a due grandi piazze, Place du Grand Sablon e Place du Petit Sablon e intorno alla prima si trova tantissime gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea.

Inoltre qui, ogni fine settimana, si svolge un interessante mercato delle pulci che attira migliaia di persone in cerca di oggetti retrò e abbigliamento vintage. Place du Petit Sablon, invece, è famosa per la fontana dedicata ai conti Egmont e Hermes giustiziati a fine ‘500 per essersi ribellati all’autorità spagnola ma anche per il piccolo giardino costellato di statue che offre un tranquillo rifugio per una sosta prima di andare a scoprire le boutique dei più famosi marchi di cioccolato: in pochi metri si trovano le vetrine di Wittamer e Pierre Marcolini, Godiva, Leonidas e Neuhaus. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Infine chiudete il tour con una «bionda». Il Belgio è il paradiso delle birre e qui ne avrete la prova: andate alla birreria Delirium, in pieno centro e scorrete la lista. In carta si dice ci siano più di 2000 etichette di birre diverse. Provatene un po' ma con moderazione: dopo potrebbe girarvi la testa.

Info

Da sapere

Come arrivare

Bruxelles (www.visitwallonia.be) è ben collegata all’Italia da molte compagnie aeree, low cost e di linea. La durata del volo diretto da Milano è di un’ora e 35 minuti. Una volta atterrati, si raggiunge il centro città comodamente in treno o in bus (linea 12 e 21). Il servizio di trasporto pubblico è moderno ed efficiente: ci sono tram, autobus, pré-métro (tram con una parte del percorso sottoterra) e metropolitana

Le patatine fritte

Uno dei simboli gastronomici del paese sono le patatine fritte. La gente ne va pazza e discute su dove si trovino le migliori. Secondo molti il top si trova in piazza Jourdan dove spicca il chiosco "Maison Antoine". Le patatine di Antoine, secondo la più antica tradizione belga, vengono fritte due volte a diverse temperature in grasso di manzo e devono essere provate con diversi tipi di salsa. Che siano speciali lo dimostra il fatto che c'è sempre la fila.