Doppio incendio nella notte nel cantiere del nuovo polo oncologico - Video

Doppio incendio nella notte nel cantiere del nuovo polo oncologico all'ospedale Maggiore in via Abbeveratoia. I vigili del fuoco sono stati chiami poco prima delle 23 di ieri per lo scoppio delle fiamme in una baracca dove gli operai custodiscono gli attrezzi, poi ha preso fuoco anche un escavatore. Sul posto oltre ai carabinieri e alla polizia di stato, 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle3,20 di questa mattina. Fortunatamente non si registrano feriti.