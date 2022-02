Ion Neculai: "Nelle Zebre mi sono ambientato subito" - Video

Alla sua prima stagione alle Zebre il pilone destro elbano Ian Neculai, classe 2001, racconta di sé e delle partite disputate con il Club delle Zebre, della convocazione al raduno della nazionale maggiore a Verona in preparazione del 6 Nazioni 2022 e parla dello storico successo della Italia U20 di coach Brunello che ha sconfitto l’Inghilterra.

“Alle Zebre mi sono ambientato subito nonostante il mio primo anno a Parma; inoltre, l’aver disputato sette partite con la franchigia del nordovest mi ha permesso di confrontarmi con ottimi atleti e acquisire esperienza in un reparto, quello della prima linea, molto tecnico. I campionati che le Zebre affrontano, lo United Rugby Championship e la European Rugby Challenge Cup, sono molto competitivi e mi offrono uno stimolo quotidiano a migliorarmi. Sono arrivato a quegli appuntamenti pronto fisicamente per dare il mio contributo al club, visti gli infortuni dei miei pari ruolo Zilocchi (a inizio stagione) e Nocera (tuttora)” esordisce Ion che prosegue: “venerdì 18 febbraio riprenderemo con la URC, dopo la sosta di tre settimane. La pausa ci ha consentito di lavorare sulle nostre lacune e affronteremo ad armi pari i padroni di casa del Cardiff Rugby. Il terreno di gioco gallese, in erba sintetica, consentirà ad entrambe le squadre di giocare a viso aperto e a ritmi elevati, muovendo il pallone con molte fasi dinamiche” queste le parole di Neculai che continua così: “Sono soddisfatto della vittoria storica della nazionale italiana U20 contro i pari età inglesi a Treviso per 6 a 0 l’11 febbraio scorso. Mi sono complimentato telefonicamente con molti di loro. In U20 ho ricordi bellissimi e ritengo che sia stata una tappa fondamentale per la mia crescita rugbystica e per approdare alle Zebre. In aggiunta, mi ritengo soddisfatto della convocazione ottenuta a gennaio dal ct dell’Italrugby Kieran Crowley: ho partecipato per cinque giorni al raduno di Verona e preparato le prime due partite del 6 Nazioni 2022 contro Francia e Inghilterra. E’ stata una opportunità per la mia crescita professionale e auspico di ritornarci presto.

Detto ciò, ci tengo a fare i complimenti ai miei compagni “zebrati” (otto in tutto) che sono stati convocati al raduno per la sfida di domenica 27 febbraio alle 16:00 all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda, in particolare alla chiamata di due esordienti Lucchin e Zambonin e al rientro di Giammarioli”.